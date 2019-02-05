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Türkiye Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na ev sahipliği yapacak

Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olan "14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı" İzmir'de gerçekleştirilecek- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Fuar ihracat açısından Türk tarım ve hayvancılık sektörüne büyük katkı sağlayacak"

05 Şubat 2019 Salı 09:47
Türkiye Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na ev sahipliği yapacak

ANKARA (AA) - Türkiye, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olan "14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı"na ev sahipliği yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 7-10 Şubat'ta İzmir'de gerçekleştirilecek fuarın açılışına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katılacak. 130 bin metrekare alanda düzenlenecek fuara, yurt dışından üreticiler, tarım ve hayvancılık firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri gibi sektör paydaşları katılım sağlayacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Pakdemirli, farklı ülkelerden iş insanları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının fuarda bir araya geleceğini, organizasyon sayesinde tarımda potansiyel işbirliği alanlarında yeni fırsatların ortaya çıkacağını belirtti.

Pakdemirli, fuarda bu yıl ilk kez Tarım Bakanları Zirvesinin de gerçekleştirileceğine işaret ederek, "Fuara dünyanın farklı ülkelerinden 16 bakan ve bakan yardımcısı, uluslararası kuruluş temsilcileri ile 30'dan fazla üst düzey delege katılım sağlayacak. Fuar ihracat açısından Türk tarım ve hayvancılık sektörüne büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 09:47
  1. 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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