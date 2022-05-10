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Teknoloji Türkiye-Ukrayna arasında kritik görüşme! 'A400M' uçakları...
Teknoloji

Türkiye-Ukrayna arasında kritik görüşme! 'A400M' uçakları...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 11:17:00 -
Türkiye-Ukrayna arasında kritik görüşme! 'A400M' uçakları...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ile A400M uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde durulan görüşmede Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye'nin barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı" denildi.

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