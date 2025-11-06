Türkiye uçuyor! Havalimanları 10 ayda 211 milyon yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün, ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi.

Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 88 bin 182, dış hatlarda ise 92 bin 44 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişlerle 232 bin 636'ya ulaştı. 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 17,3 artış meydana geldi" ifadelerini kullandı.

BİR AYDA 24 MİLYON YOLCU SEYAHAT ETTİ

Uraloğlu, ekim ayında iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 911 bin 500, dış hat yolcu trafiğinin ise 14 milyon 915 bin 851 olarak gerçekleştiğini, direkt transit yolcularla toplam 23 milyon 842 bin 682 yolcunun seyahat ettiğini bildirdi.

Uraloğlu, "Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 13,5 artış gerçekleşti. Söz konusu ayda iç hatlarda 79 bin 985 ton, dış hatlarda 401 bin 511 ton olmak üzere taşınan yük miktarı toplamda 481 bin 495 tona ulaştı." ifadelerini kullandı.

Ocak-ekim döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 834 bin 934, dış hatlarda 803 bin 738 olduğunu, böylece üst geçişlerle toplam 2 milyon 121 bin 141 uçak trafiğine ulaşıldığını belirten Uraloğlu, söz konusu dönemde üst geçişler dahil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 8,6 arttığını ifade etti.

Uraloğlu, şunları kaydetti: "Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 85 milyon 495 bin 784, dış hat yolcu trafiğinin 125 milyon 615 bin 590 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 211 milyon 240 bin 360 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılı ekim sonunda 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında, direkt transit dahil olmak üzere, toplam yolcu trafiğinde yüzde 6,2 artış oldu."

Uraloğlu, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin, iç hatlarda 792 bin 599 ton, dış hatlarda 3 milyon 533 bin 35 ton olmak üzere toplam 4 milyon 325 bin 634 tona ulaştığını belirtti.

İSTANBUL HAVALİMANLARI KENT NÜFUSUNU 7’YE KATLADI

İstanbul Havalimanı'nda ise ekim ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 850, dış hatlarda 37 bin 652 olmak üzere toplam 48 bin 502'ye ulaştığını ifade eden Uraloğlu, söz konusu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 543 bin 976, dış hatlarda 6 milyon 88 bin 517 olmak üzere toplam 7 milyon 632 bin 493 yolcuya hizmet verildiğini aktardı.

Uraloğlu, ocak-ekim döneminde ise anılan havalimanında iç hatlarda 105 bin 211, dış hatlarda 353 bin 862 olmak üzere toplam 459 bin 73 uçak trafiği gerçekleştiğini bilgisini paylaşarak, "İç hatlarda 15 milyon 14 bin 942, dış hatlarda 55 milyon 478 bin 959 olmak üzere toplam 70 milyon 493 bin 901 yolcu trafiği gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ekim ayında iç hatlarda 10 bin 183, dış hatlarda 14 bin 301 uçağın iniş-kalkış yaptığını belirterek, "Yolcu trafiği iç hatlarda 1 milyon 880 bin 601, dış hatlarda 2 milyon 562 bin 274 olmak üzere toplamda 4 milyon 442 bin 875 oldu." bilgisini paylaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 ayda iç hatlarda 96 bin 569, dış hatlarda 130 bin 880 olmak üzere toplam 227 bin 449 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 17 milyon 683 bin 391, dış hatlarda 22 milyon 387 bin 532 olmak üzere toplam 40 milyon 70 bin 923 yolcu trafiğine hizmet verildiğini bildirdi.

⁠Uraloğlu, 2024 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul nüfusunun 15 milyon 701 bin 602 olduğunu hatırlatarak, "İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarımız 10 aylık süreçte 110 milyon 564 bin 824 yolcuyu ağırlayarak mega kentin nüfusunun 7 katına hizmet verdi." ifadesini kullandı.

Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda uçak trafiğinin ekimde 2 bin 418, 10 aylık dönemde ise 24 bin 253 olarak gerçekleştiğinin altını çizdi.

TURİZM MERKEZLERİ 10 AYDA 57 MİLYON YOLCU AĞIRLADI

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının ocak-ekim döneminde iç hatlarda 16 milyon 713 bin 90, dış hatlarda 40 milyon 873 bin 835 olmak üzere toplam 57 milyon 586 bin 925'e ulaştığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "İç hatlarda 129 bin 723, dış hatlarda 254 bin 605 olmak üzere toplam 384 bin 328 uçak trafiği gerçekleşti. 10 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 10 milyon 776 bin 686, Antalya Havalimanı'nda 36 milyon 316 bin 172, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 5 milyon 400 bin 656 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplam 4 milyon 177 bin 364 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplam 916 bin 47 yolcu trafiği gerçekleşti."