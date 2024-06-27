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Gündem Türkiye Türkiye’den büyüktür! Bosna Hersek zaferimizi böyle kutladı
Gündem

Türkiye Türkiye’den büyüktür! Bosna Hersek zaferimizi böyle kutladı

Yeniakit Publisher
2024-06-27 05:45:00 -
Türkiye Türkiye’den büyüktür! Bosna Hersek zaferimizi böyle kutladı

A Milli Takım'ın Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından kardeş ülke Bosna Hersek'te tarihi Mostar Köprüsü'ne Türk bayrağı yansıtıldı. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü ve son hafta maçında A Milli Takımımız ile Çekya karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip rakibini 2-1 mağlup ederek grubu ikinci bitirdi ve son 16 turunda Avusturya ile eşleşti.

Kardeş ülkelerde de Milli Takım'ın maçı heyecanla takip edildi.

Mostar Köprüsü'ne Ay Yıldızlı bayrağımız yansıtıldı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bosna Hersek'te, ay-yıldızlıların Çekya karşısında aldığı galibiyetin ardından tarihi Mostar Köprüsü'ne Türk bayrağı yansıtıldı.

Ortaya çıkan güzel görüntü sosyal medyada kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı ve çok kez paylaşıldı.

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