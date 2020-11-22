Türkiye turizmde tatilcilere "güven" aşıladı

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Dünyanın Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiği bir dönemde sunulan sağlıklı ve güvenli tatil imkanıyla misafirlerine güven aşılayan Türk turizminin sektör temsilcileri, rezervasyonları alınmaya başlanan 2021'de de aynı hassasiyetle hizmet sunmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde hazırlanan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında birçok alanda tedbir alındı.

Bazı otel yöneticileri, bunlara ek olarak "hijyen manifestosu" yayınlayarak, otel zincirlerinde turistlerin sağlığı için ekstra tedbirler geliştirdi.

Antalya'da salgın sürecinde yeni normalleşmeyle birlikte ilk tatil deneyimini yaşayan turistlerin memnuniyeti sayesinde yılbaşından 15 Kasım'a kadar kente gelen turist sayısı 3 milyon 356 bin 623'e ulaştı. Sağlıklı ve güvenli turizm, 2021 rezervasyonlarına da olumlu yansıdı.

- Sektör hızlı adapte oldu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Haziran'daki normalleşme süreciyle güvenli turizm sertifikasının gündeme geldiğini, sektörün buna çok hızlı adapte olduğunu söyledi.

Hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarının yanı sıra misafirin yiyecek üniteleriyle temasının tamamen kesilip tüm bu hizmetin görevli personel tarafından verildiğini hatırlatan Atmaca, "Güvenli turizm sertifikası 2020'de gelen turistlerin en çok beğendiği çalışma oldu. Misafirler büyük memnuniyetle karşılandı." dedi.

Atmaca, güvenli sertifikayla daha çok kayıt tutup daha fazla personel çalıştırdıklarını belirterek, hem çalışanları hem misafirleri Kovid-19 ile ilgili bilinçlendirdiklerini aktardı.

Misafirlerin tamamının hizmetten ve uygulamalardan memnun olduğuna işaret eden Atmaca, şunları kaydetti:

"Turistlere, sunduğumuz sağlıklı ve güvenli tatil imkanı 2021 rezervasyonlarına da pozitif yansıdı. Tüm misafirler memnun ayrıldığı için yakınlarına da Türkiye'yi önerdi. 2021'in sayıları çok daha iyi olacak. Bunun faydalarını önümüzdeki yıllarda da göreceğiz. Aldığımız tedbirler gelecek sene de devam edecek. Antalya'ya 3 milyonun üzerinde turistin gelmesi büyük başarı. Sektör, gerçekten büyük bir mücadele örneği gösterdi."

- "2021'de büyük bir avantaj yaratacak"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, sağlıklı turizm sertifikasının yanı sıra otel zincirleri olarak ek aldıkları hijyen manifestosunun ilgi gördüğünü söyledi.

Çok sayıda ülkeden turisti ağırladıklarını anlatan Kavaloğlu, "Sağlıklı turizm sertifikasıyla tüm dünyaya örnek olduk. Bizim uygulamalarımızı rakibimiz İspanya, Mısır, Yunanistan örnek almıştı, Fransızlar bile örnek aldı. Bu anlamda 2021'de büyük bir avantaj yaratacak. Diğer ülkeler erken rezervasyon alamazken bizim erken rezervasyon alabilme şansımız olacak." diye konuştu.

Kavaloğlu, Türk misafirlerin de Kovid-19 tedbirlerine uyarak, önemli bir turizm hareketi yaşattığını kaydetti.



