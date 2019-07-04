Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına ilişkin teklif komisyonda kabul edildi Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına ilişkin teklif komisyonda kabul edildi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına ilişkin teklif komisyonda kabul edildi.



Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı hakkında kanun Teklifi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifinde, Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulması öngörülüyor.

Ajans yönetim kurulu 13 üyeden, icra kurulu ise 5 üyeden oluşacak.

Ajans, Bakanlıkça belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda, Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasına ve turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirecek ve tanıtım faaliyetleri yürütecek.

Ajans kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alacak.

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