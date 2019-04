Türkiye-Tunus ticari ilişkileri İstanbul’da ele alındı

Türkiye-Tunus ticari ilişkileri İstanbul’da düzenlenen iş forumunda masaya yatırılıyor. Forumun açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez,iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Tunus İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi tarafından İstanbul’da "Türkiye-Tunus Uluslararası İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri" başlıklı etkinlik gerçekleşti. Forumun açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, ve Tunus Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatem Ferjani katıldı.

“Ticareti geliştiren her türlü girişimi buradan açıklıkla söylüyorum bizde bakanlık olarak destekleyeceğiz”

Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı Çetin Ali Dönmez, “Kuzey Afrika son derece önemli bir coğrafya, orada istikrar çok önemli ve ekonomik büyüme çok önemli bu amaçla da her iki ülke gerek Türkiye gerek Tunus gerekse Kuzey Afrika ülkeleri arasındaki iş birliğinin son derce hızlı bir şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı sistemi ile beraber kalkınma ajansları ve yatırım teşviklerini de içine alan çok daha güçlü bir bakanlık haline geldi. Özellikle yatırımlar alanında, bölgesel iş birliği alanında, teşvikler alanında Tunus’la iş birliğine her zaman açığız. Ticaretimiz 1 milyar doların biraz üzerindedir, bununda geliştirilmesi lazım. Ticareti geliştiren her türlü girişimi buradan açıklıkla bizde bakanlık olarak destekleyeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

- “Türkiye’nin bölgede köprü vazifesi olması coğrafi olarak da avantajımız bulunuyor”

Konuşmasına devam eden Dönmez, “Üretimde yüksek teknoloji ve dijitalleşme son derece önemlidir. Gerek Tunus için, gerek Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyası için, gerek ülkemiz için ticarette yüksek katma değerli üretimin son derece önemi büyüktür. Bunu birlikte beraber arttırmamız lazım. Teknolojik gelişmeleri öncülük etmemiz lazım çünkü teknoloji diğer sektörleri sürükleyen özelliğe sahip bir kavramdır. Önemli ölçüde döviz girdisi sağlar, karlı işler yapmamızı sağlar. Bu coğrafyanın özellikle Tunus’un Avrupa’ya yakınlığı Türkiye’nin de bölgede köprü vazifesi olması coğrafi olarak da avantajımız bulunuyor. Bu avantajında büyük pazarlar olan Avrupa’ya ihracatımızı arttırmada özellikle katma değerli ihracatı arttırmada son derece iyi değerlendirmemiz lazım. Finansman konusunda da sanayinin finansmanı ve teknolojinin finansmanı konusunda iki ülkenin beraber yapacağı güzel işler olabilir. Finansman tarafı son derece önemli bugüne kadar Türkiye’de de bu konuda daha fazla eğilinmesi gerekiyordu. Bundan sonra finansman konusunda da sanayi ve teknoloji finansmanı konusunda da birlikte beraber güzel işler yapacağız. Türkiye’de yüz 30 civarında Tunus sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Bizden de Tunus’ta yatırım yapanlar var. Yatırımların karşılıklı teşviğin anlaşması da 2017 yılında gözden geçirildi ve yürürlüğe de girecek. Bu konuda da artık yatırımların karşılıklı her iki ülkede de yatırımcıların karşılıklı yatırım yapmalarında engel kalmadı ve daha da hızlanan karşılıklı sermaye giriş çıkışını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tunus bizim dost ve kardeş ülkemiz”

Türkiye ve Tunus ilişkileri iki ülkenin potansiyelini yansıtmaktan çok uzak olduğunu belirten Ticaret Bakanı yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “İhracat rakamlarına bakıyoruz toplam 1.1 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var, bunda da 900 milyon dolar ihracatımız var, 182 milyon dolar ithalatımız var. Ticaret dolayısıyla Türkiye lehine gelişmiş durumda. Şunu açıkça söylüyorum Tunus bizim dost ve kardeş ülkemiz, Tunus bizim Afrika’ya açılan kapımız bizim amacımız dengeli bir ticaret sağlayıp hep beraber kazanıp sinerjiyi ortaya çıkararak Afrika’ya açılmak Tunus’taki yatırımlarımızı çoğaltmak Tunus’un kalkınmasına, Tunus’un istihdamına, Tunus’un ihracatına katkıda bulunmak. Türkiye’nin ihracatı yüzde 68 milyar dolar, yüzde 7 arttırdık geçen sene. Türkiye’nin ithalatı 223 milyar dolar, yüzde 4 civarı gibi bir azalma oldu. Türkiye’nin toplam dış ticaret hacmi 390 milyar dolar. Tunus’a baktığımız zaman Tunus’un toplam ticaret hacmi 36 milyar dolar. Biz kardeş Tunus’u alacağız daha yukarlara taşıyacağız beraberce Afrika kıtasına gireceğiz, Afrika’da büyük yatırımlar yapacağız. Afrika’da Tunus’un yeri belli, orada önemli serbest ticaret anlaşmaları var, Avrupa birliği ile yaptığı serbest ticaret anlaşması var, aynı zamanda komasay ile yaptığı ilişkiler ortada bunları bizim en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım” şeklinde konuştu.

“Tunus’un ve Türkiye’nin bayrağını dünyada önde gelen yerlere ulaştıralım”

Konuşmasına devam eden Turagay, “Tunus zor bir dönemden geçti. Ekonomisini aldı düzeltti enflasyonu aşağı çekmeyi başardı demokrasi yolunda çok önemli adımlar attı. Yasemin devrimini her zaman destekledik destekten sonra Türkiye Cumhuriyeti olarak Tunus’a her türlü desteği vermekten hiçbir şekilde kaçınmadık. Serbest ticaret anlaşmamız 2005’de imzalandı ama bu anlaşmayı da daha verimli daha etkili kullanmalıyız. Ticaret biliyoruz lehimize gelişiyor ama ticareti kısıtlayıcı değil, ticareti kolaylaştırıcı tedbirler almalıyız. Ortak yatırımlarımızı Tunus’ta gerçekleştirmeliyiz. Bugün baktığımız zaman Türk inşaat sektörünün müteahhitlik sektörünün Tunus’ta aldığı proje sayısı 19 toplam projelerin değeri ise 937 milyon dolar. Türkiye’nin müteahhitlik sektörünün Afrika kıtasındaki aldığı projelerin toplam değeri 94.7 milyar ve üç bin 739 projeden bahsediyoruz. Biliyoruz 2020 kalkınma planı var, bu 2020 kalkınma planı çerçevesinde Tunus önemli alt yapı ve üst yapı yatırımları yapacak. Türkiye devleti ve müteahhitleri olarak bizler her türlü desteği vermeye hazırız. Türkiye ve Tunus el ele Afrika kıtasına açılsın, Türkiye ve Tunus el ele Avrupa birliğine açılsın, hep beraber Tunus’un ve Türkiye’nin bayrağını dünyada önde gelen yerlere ulaştıralım” şeklinde sözlerini tamamladı.