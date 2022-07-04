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Siyaset Türkiye terör kamburundan Meclis'te de kurtulmalı! Yeğen Öcalan utanmadan böyle konuştu
Siyaset

Türkiye terör kamburundan Meclis'te de kurtulmalı! Yeğen Öcalan utanmadan böyle konuştu

Türkiye tüm alanlarda terörle topyekun mücadele ederken ve bu mücadeleyi NATO'ya kadar taşımışken PKK'nın sözcülüğüne soyunanlar TBMM vekili sıfatıyla ülkemizi karalamaya devam ediyor. Şanlıurfa HDP milletvekili "yeğen" Ömer Öcalan, eli kanlı katil Abdullah Öcalan'ın tecrit altında olduğunu ifade ederek yine haddini aşan bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 16:41:00 -
Türkiye terör kamburundan Meclis'te de kurtulmalı! Yeğen Öcalan utanmadan böyle konuştu

 YENİ AKİT / ANKARA 

Türkiye tüm alanlarda terörle topyekun mücadele ederken ve bu mücadeleyi NATO'ya kadar taşımışken PKK'nın sözcülüğüne soyunanlar TBMM vekili sıfatıyla ülkemizi karalamaya devam ediyor. Şanlıurfa HDP milletvekili "yeğen" Ömer Öcalan, eli kanlı katil terörist başı Abdullah Öcalan'ın tecrit altında olduğunu ifade ederek yine haddini aşan bir paylaşım yaptı.

Öcalan paylaşımında, “Sayın Öcalan ile en son avukat görüşü, 7 Ağustos 2019 tarihinde gerçekti. Aile görüşü ise, kardeşi ile 3 Mart 2020’de gerçekleşti. Bizim temel gündemimiz bu tecritin ortadan kaldırılması ve sayın Öcalan’ın fikirlerini kamuoyu ile paylaşmasıdır” ifadelerini kullandı.

Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü elebaşısı olup da hapiste bulunanlar için "tecrit" ifadesi kullanılmıyor.

"Türkiye'nin ömrü de uzun değildir"

Geçtiğimiz Nisan ayında ise Türkiye hakkında küstah bir açıklama yapan Ömer Öcalan, "Türkiye'nin ömrü de uzun değildir. Türkiye kendi iç sorunlarıyla artık bir cebelleşme noktasına gelecektir" demişti.

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Yorumlar

Vedat

Hadi verme hukumete destegini

Ensar Yılmazdoğan

Ya kusura bakmayın ama Reis sağolsun. Kendimi de eleştiriyorum, hala reis e oy veriyorum ama böyle şeyler için değil, herkes bi kendine gelsin
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