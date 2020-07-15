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Gündem

Türkiye ‘tereddüt etmeyiz’ diyerek açıklama yapmıştı! SİHA'lar bölgeye geldi

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'lar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilimin ardından sınır hattına gönderildi. SİHA'lar Ermenistan sınırında gözlem yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 17:42:00 -
Türkiye ‘tereddüt etmeyiz’ diyerek açıklama yapmıştı! SİHA'lar bölgeye geldi

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'lar Türkiye-Ermenistan sınır hattında uçuş gerçekleştiriyor. Ermenistan'ın Azerbaycan sınır hattında gerçekleştirdiği son provokasyonların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erivan yönetimini sert şekilde uyararak, "Azerbaycan'ın hakkına, hukununa, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almaktan asla tereddüt göstermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında yaşanan gerilimlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Bayraktar SİHA'lar sınır hattını gözlüyor.

Türkiye'den sert tepki

Türkiye Ermenistan'ın son saldırılarına sert şekilde tepki gösterdi.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir" ifadelerini kullanmıştı:

"Doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taruz olduğunu göstermektedir. Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Türkiye, kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan 7 şehit verdi

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı.
Dün de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

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Yorumlar

egeli

Türkiye olayı çözdü! Ermenistan Türkiye sınırında provakatif bir saldırı yapabilir! Bayraktar TB2'lerin sınıra gelmesinin nedeni bu! Ermenistanın arkasındaki güç aynen 100 yıl öncesinde olduğu gibi Rusya ve Fransadır!100 yıl önce de Libyadaydık! Tarih tekerrür ediyor! Yine her yerden sıkıştırılıyoruz! İçte hainler dışta düşmanlar (dahili ve harici bedhah'lar)demek hiçbir şey değişmemiş! Yalnız korkum gençlik yüzyıl öncesinin gençliği değil! Gençlikteki tarih şuurunu yok etmişler ! Allah cc yardımcımız olsun!
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kartal

ermenistan ordusumu ne ordusu,ermeni çeteleri onlar
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