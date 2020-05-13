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Spor

Türkiye Tenis Federasyonu 19 Mayıs için yarışma düzenliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:44:20 -
Türkiye Tenis Federasyonu 19 Mayıs için yarışma düzenliyor

ANKARA (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için tenis topu sektirme yarışması başlattı.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en büyük hareketini yapmaya hazır mısın? Tenis topunu en uzun süre sektiren kişi milli formamızın ve bizlerden sizlere armağan gelecek raketin sahibi olacak." denildi.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, çektikleri videoları 17 Mayıs Pazar günü saat 14.00'e kadar "[email protected]" adresine göndermeleri gerektiği belirtildi.

Raketin kenarıyla en uzun süre topu sektiren kişinin ödülün sahibi olacağı ifade edildi.

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