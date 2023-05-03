Türkiye temiz enerjide Avrupa’yı solladı

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Türkiye’nin enerji alanındaki atılımları devam ediyor. Geçen hafta açılışı yapılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği açılışla, Avrupa’nın en büyük güneş enerji santrali, Konya Karapınar’da hizmete alındı. Türkiye’nin son dönemde enerji alanında yaptığı atılımlar, ülkemizi Avrupa standartlarının üzerine çıkardı. Türkiye, yerli rezervleri harekete geçirerek ortaya çıkardığı doğalgazla birlikte temiz enerjiyi en ücra köşeye kadar taşıdı.

Türkiye enerjide Avrupa standartlarının üzerine çıktı

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, batılı ülkelerin, diğer ülkelerin üretimini ve ihracatını olumsuz etkileyecek Yeşil Mutabakat şartlarını ortaya koyduktan sonra bunu kendilerinin uygulamakta zorlandığını belirterek, “Oysa Türkiye yenilenebilir temiz enerji oranını Avrupa standartlarının üzerine çıkararak, yeşil mutabakat kurallarının uygulanmasından önce bu şartları batılı ülkelerden önce sağlayıp büyük avantaj elde etmiştir. Türkiye enerji alanında batılı ülke standartlarının üzerine çıkmıştır” tespitinde bulundu.

“Yeşil mutabakat koşullarını AB'den önce sağladık”

Akit’e konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Akyener şunları söyledi: “Elektrik üretiminde Türkiye’nin yenilenebilir enerji ağırlığı Avrupa standartlarının üzerinde. Türkiye’nin son yıllarda yaptığı yatırımlar, doğalgaza ağırlık vermesi, yenilenebilir enerjideki kurulu gücünü katlaması, gibi hususlara Akkuyu Nükleer Güç Santrali de eklendiğinde, ülkemizin rakamları Avrupa’daki pek çok devletin üzerine çıkacak.

Karbon emisyonunun azaltımını destekliyoruz

Türkiye, rüzgar enerji santrallerindeki atağıyla yine Avrupa’nın önüne geçti. Nükleer enerjinin devreye girmesiyle Türkiye’nin temiz elektrik üretim kapasitesi de artmış olacak. AB’nin ortaya koymaya çalıştığı, AB nezdinde dünyaya dikte etmeye çalıştığı net sıfır karbon emisyonu hedefleri aslında erişilebilecek hedefler değil. Biz de ülke olarak karbon emisyonunun azaltımını destekliyoruz. AB, diğer ülkelere karbon emisyonu konusunda oluşturduğu kuralları dayatmak istedi. Ancak bu kendi ayaklarına dolandı. Küresel iklim lobisi diyebileceğimiz yapı, pandemi döneminde petrol talebinin düşmesi üzerine petrol tüketiminin eski haline dönemeyeceğini ileri sürdüler.

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Uluslararası Enerji Ajansı da ‘2021’den sonra keşfedilmiş ama üretime başlanmamış hiçbir petrol, doğalgaz, kömür sahası üretime alınmasın’ dedi. Bizim Sakarya Gaz Sahası da bu kapsama giriyor. Bu saçma dayatmanın arkasında başka hesaplar var. Nükleer enejide de benzer dayatmalara kalkıştılar. Kontrolün batının elinden çıkmaması tek amaçları. Enerji dönüşümüne ilişkin dayatmaların arkasında da dünyada küresel firmaların elindeki enerji rezervlerinin yüzde 90’ının milli şirketlerin eline geçmesi yatıyor.

Türkiye bütün dünyaya örnek enerji politikasına sahip

Türkiye hem dünyaya hem gelişmemiş ülkelere örnek olacak bir enerji politikası uyguluyor. Türkiye yeşil enerji dönüşümüne yeni bir konsept getirmeye çalışıyor. Yenilenebilir enerjiye ağırlık verirken, kömür sahaları da geliştiriliyor. Büyüme hedeflerinden taviz vermiyor. Türkiye daha fazla temiz elektrik üretmesi sayesinde bu yılın sonunda uygulanmaya başlanacak olan Avrupa Yeşil Mutabakat koşullarına da uyum sağladı. AB henüz uygulamaya geçmeden temiz elektrik şartlarını yerine getirerek ihracatını rahatlıkla yapabileceği avantajlı bir konum kazanmış durumda. Bu da ülkemiz için büyük bir başarıdır.”