



KONYA (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "En büyük hedefimiz, Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda al bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya dinletmektir. Bu hedefler doğrultusunda bugün burada Türkiye Tekvando Şampiyonası'nı gerçekleştirmekteyiz." dedi.

Federasyon başkanı Şahin, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Tekvando Federasyonunun, 81 il 300 ilçede, 96 bini aktif sporcu olmak üzere 450 bin tekvandocu ile faaliyet gösteren dünyanın en başarılı federasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Konya'da düzenlenen organizasyonda gelecekte Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların seçileceğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"En büyük hedefimiz, Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda al bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya dinletmektir. Bu hedefler doğrultusunda bugün burada Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nı gerçekleştirmekteyiz. Burada bulunan gençlerimiz, yarından sonra, bir hafta sonra, on gün sonra yapılacak olan uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil etme adına ilk seçme adımını burada başlattık ve devam ediyoruz."

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından dün yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.



Erkek ve kadınlarda 8'er kategoride müsabakaların yapılacağı şampiyonaya, 72 ilden 590 kulüp, 519 kadın ve bin 49 erkekten oluşan toplam bin 568 sporcunun katıldığı belirtildi.