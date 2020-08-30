Türkiye Teknoloji üssü olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, Zafer Haftası ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın arifesinde böyle bir töreni yapmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek, Peygamberin, Allah’ın ayı olarak tarif ettiği Muharrem ayına ulaşmaktan dolayı da Allah’a hamdettiğini dile getirdi.

“Türk sanayisi katma değer sağlamaya devam ediyor”

Kendi alanında dünyada tek olan MESS Teknoloji Merkezini ülkeye kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, “200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçen ve yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verebileceğimiz bu merkezle inşallah rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası üyesi 241 şirketin de aktif destek verdiği merkezin önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Sayın Bakan ve ekibini, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikamızın yeni yönetimini ortaya koydukları bu vizyon için özellikle tebrik ediyorum. Türk sanayicisi ekonomimizin tökezlemesi için ellerini ovuşturanlara inat üretmeye, katma değer sağlamaya, insanımız için istihdam oluşturmaya devam ediyor” dedi. Erdoğan konuşmasında, sanayicilerle beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, milli geliri 238 milyar dolardan 754 milyar dolar seviyesine, ihracatı da 36 milyar dolardan 180 milyar düzeyine yükselttiklerini aktardı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, salgın döneminde birçok firmanın daha önce hiç varlık göstermediği ya da kısıtlı pazar payının olduğu ülke ve bölgelere açılma imkanı bulduğunu söyledi.

İhracat odaklı çalışan şirketlerin müşterisi yelpazesini genişlettiklerini gördüklerini dile getiren Erdoğan, “İnşallah dünya genelinde salgının etkileri azalıp, taşlar yerli yerine oturdukça Türkiye’nin yakaladığı ivmenin hızı daha da artacaktır. Ülkemiz sadece sağlık turizmi ve hizmetlerinde değil, ihracattan üretime tarımdan sanayiye kadar her alanda Kovid-19 sürecinden güçlenerek çıkacaktır. Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye’yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline dönüştürmekte kararlıyız. Bunun altyapısını son 18 senede attığımız adımlarla zaten oluşturduk” diye konuştu.

“Orta-yüksek teknolojili bir üretim yapısına geçtik”

Büyük ölçekli yatırımlar için 21 endüstri bölgesi ilan ettiklerini kaydeden Erdoğan, “85 teknoparkımız, 1607 Ar-Ge ve tasarım merkezimizle yeni teknolojileri geliştiren ülke idealimize bir adım daha yaklaştık. Teknoparklarımızda üretilen teknoloji ürünlerinin ihracatı 4,8 milyara dolara yükseldi. 2002’de sanayi üretiminin ekonomik karşılığı 72 milyar lirayken, 2009’da sanayiden elde ettiğimiz gelir 954 milyar liraya ulaştı. Keza 2002 yılında imalat sanayimizin ihracatı 33 milyar dolarken, 2009’da bu rakam 172 milyar doları buldu” bilgisini verdi. Yarın (bugün) Roketsan’ın stratejik bir tesisinin açılışını yapacaklarını dile getiren Erdoğan, pazartesi günü ise sel felaketi yaşayan Giresun’u ziyaret edeceğini, cuma günü İç Anadolu Bölgesi’nin en kritik ulaşım projelerinden Ankara-Niğde otoyolunu milletin hizmetine sunacaklarını bildirdi.