Türkiye Tek Yürek organizasyonunu hedef aldı! Özkök'ün derdi bir gecede 4 milyon alan Tarkan

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Milli duruştan yana saf tutan aralarında Akit TV'nin de olduğu televizyon kanallarında, "Türkiye Tek Yürek" ortak yayını gerçekleştirildi.

Yayında deprem bölgesi için 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplandı. Öte yandan 9 milyon 10 bin adet SMS bağışı yapıldı.

Düzenlenen program, depremle mücadele sürecini ilk günden beri sabote ederek, Türk milletinin motivasyonunu bozan açıklamalarda bulunan çevrelerce hedef alındı.

Ertuğrul Özkök gecede 4 milyon alan Tarkan'ı dert etti!

Türkiye Tek Yürek programını köşesine taşıyan Ertuğrul Özkök de, devlet koordinasyonundan ayrı çalışan AHBAP, Babala TV gibi oluşumları gündeme getirdi.

Özkök, yazısının 'Teşekkür ve geceden dışlanan sanatçılar' başlıklı bölümünde, "Tabii, Ahbap’a yardım ettiği için bu güzel geceden dışlanan sanatçılarımızı da unutmayacağım. Üzülmesinler… Onlar zaten her gece millet sahnesindeler…

Bizler de, başta Haluk Levent olmak üzere, onunla omuz omuza yardım çalışması yapan bütün sanatçılarımıza da her gece millet sahnesinden alkışlarımızla teşekkür etmeye devam edeceğiz." dedi.

Tarkan gibi gecede 4 milyon kazanan isimleri dert edinen Özkök, şu ifadeleri kullandı: Bir gün devletimiz de, onlarla birlikte ve elele olduğunda, çok daha hepimizin gönlünde daha güzel bir yer bulacağını anlayacaktır.