Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı

Uyuşturucu üssü Afrin’i kaybeden eli kanlı terör örgütü PKK, zehir ticaretinin merkezini Münbiç’e taşıdı. Kurulan özel bir ekip, örgütün uyuşturucu trafiğini yöneten kişilerle zehir imalathanelerini tek tek tespit etti. Münbiç operasyonuyla uyuşturucu buradan sökülüp atılacak, örgütün finans ayağına büyük bir darbe daha vurulacak.

Terör örgütü PKK-PYD/YPG’nin en önemli gelir kaynaklarından birini uyuşturucu kaçakçılığı oluşturuyor. Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin yüzde 80'ini elinde tutan örgüt, yılda 1.5 milyar dolar gelir sağlıyor. Örgüt elde ettiği bu geliri teröristlerin barınma ve silahlandırılmasında kullanıyor. Terörle mücadelede sahayı genişleten Türkiye, örgütün finans kaynaklarını da hedef aldı. Zeytin Dalı Harekatı ile PKK'nın uyuşturucu trafiğinin merkezi olan Afrin hem teröristlerden, hem de uyuşturucudan arındırıldı.

İmalathanelere özel koruma

Afrin’de uyuşturucu imalathaneleri başlarına yıkılan örgüt, kirli faaliyetlerini Münbiç’e taşıdı. Münbiç’in güneyindeki uyuşturucu tarlalarında yetiştirilen zehir, örgütün kontrolü altındaki bölgelerde yer alan imalathanelerde işleniyor. Örgütün bu imalathanelere gözü gibi baktığı ve özel olarak koruduğu ifade ediliyor. Burada üretilen uyuşturucu Güneydoğu üzerinden dünyaya transfer ediliyor. Münbiç'te başlatılması beklenen olası operasyonla tespit edilen zehir imalathaneleri de tek tek yok edilecek. PKK'nın Afrin’in ardından bir transfer yolu daha kesilecek.

Münbiç'ten sökülüp atılacak

Terör örgütüyle Münbiç'te kol kola gezen ABD, örgütün uluslararası uyuşturucu kaçakçılığını görmezden gelerek insanlık suçu işliyor. Aylar süren çalışmalar sonucu özel bir ekip, Münbiç’teki uyuşturucu kaçaklığı yapısında bulunan isimleri takip etti. Zehir ticaretinde bulunan teröristlerin gerçek ve takma isimleri, işbirlikçileri, imalathaneleri ile sevkiyatları fotoğraflanarak rapor hazırlandı. Olası operasyonda istihbarat ile paylaşılacak rapor, zehir ticaretinin Münbiç’ten sökülüp atılmasında büyük katkı sağlayacak.

(Yeni Şafak)