Türkiye taşları tek tek döşüyor! Ünlü yazardan ezber bozan çıkış

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Türkiye’ye ekonomi ve dolar kuru üzerinden ayar vermeyen kalkan emperyalist güçler saldırılarını şiddetle arttırırken Türkiye’nin üretim ekonomisine geçişi gündeme geldi.

Beyaz TV’de yayınlanan “Ne var Ne Yok” programına konuk olan yazar Kazım Yurdakul, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin faiz düzeninden çıkmakta kararlı olduğunu vurgulayan Yurdakul, Türkiye’nin üretim ekonomisine geçeceğini söyleydi. Yurdakul doların kısa sürede değerini kaybedip kripto para ekonomisi ile Türkiye’nin liderliğinde kurulan Türk Devletleri Teşkilatı’na işaret etti.

“Dolara prim tanıyoruz şu anda”

Yurdakul “Biz üretim ekonomisine geçmeliyiz gerçek karşılığı olan. Bunu hepimiz biliyoruz. Nasıl geçeceğiz buna? Bir bedel ödeyip geçeceğiz tabiki. Ben dünya konjöktüründe de eşgüdümlü düşündüğümde zaten çakılacak olan dolara prim tanıyoruz şu anda.” ifadelerini kullandı.