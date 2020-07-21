  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Türkiye tarihinin en büyük projesi! Erdoğan duyurdu: Hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ikinci yılının değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Şu anda tam olmasa da, yarım da olsa bizim de bir uçak gemimiz var. Şimdi bunun tamamını yapacağız. İnşallah bizim de uçak gemimiz olacak. Şimdi bununla başlıyoruz, denize indi. Şimdi bir, iki tane daha alma gayretinde olacağız" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 22:48:00 -
Türkiye tarihinin en büyük projesi! Erdoğan duyurdu: Hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Savunma sanayisine yönelik yaptığı açıklamalarda yerli ve milli uçak gemisiyle ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulunan Erdoğan "Şu anda tam olmasa da, yarım da olsa bizim de bir uçak gemimiz var. Şimdi bunun tamamını yapacağız. İnşallah bizim de uçak gemimiz olacak. Şimdi bununla başlıyoruz, denize indi. Şimdi bir, iki tane daha alma gayretinde olacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu işin şakası yok, kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma sanayisine yönelik yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Milli İHA motorumuz PD-170 ilk uçuşunu ANKA platformu ile yaptı. Atmaca seyir füzemizin de testlerinde sona gelindi. Korkut projesinde ilk sistemler envantere girdi. Ülkemizin en önde olduğu alanlardan zırhlı araçlardan bin 800'ü birimlere teslim edildi.

Şu anda tam olmasa da, yarım da olsa bizim de bir uçak gemimiz var. Şimdi bunun tamamını yapacağız. İnşallah bizim de uçak gemimiz olacak. Şimdi bununla başlıyoruz, denize indi. Şimdi bir, iki tane daha alma gayretinde olacağız.

Yeni tip denizaltı kapsamında Piri Reis havuza çekildi, bizzat o işi yaptık. Savaş gemilerimizin bakımları için inşa ettiğimiz 10 bin ton kaldırma kapasitesine sahip yüzer havuzumuz İzmir'e teslim edildi. Bu işin şakası yok, kararlıyız olacak."

İnanılmaz fiyat! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili piyasaya çıkıyor
İnanılmaz fiyat! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili piyasaya çıkıyor

Ekonomi

İnanılmaz fiyat! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili piyasaya çıkıyor

Dev anlaşma: Türk savunma sanayiinin en büyük ihracatı!
Dev anlaşma: Türk savunma sanayiinin en büyük ihracatı!

Ekonomi

Dev anlaşma: Türk savunma sanayiinin en büyük ihracatı!

ASELSAN duyurdu: Ciromuz rekor seviyede
ASELSAN duyurdu: Ciromuz rekor seviyede

Ekonomi

ASELSAN duyurdu: Ciromuz rekor seviyede

Bakan müjdeyi verdi: 200 bin TL hibe verilecek!
Bakan müjdeyi verdi: 200 bin TL hibe verilecek!

Ekonomi

Bakan müjdeyi verdi: 200 bin TL hibe verilecek!

Google ve Microsoft'u bırakıp Türkiye'ye geldiler!
Google ve Microsoft'u bırakıp Türkiye'ye geldiler!

Ekonomi

Google ve Microsoft'u bırakıp Türkiye'ye geldiler!

Savunma sanayi ilk şoku kolay atlattı
Savunma sanayi ilk şoku kolay atlattı

Ekonomi

Savunma sanayi ilk şoku kolay atlattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı