Türkiye tarihi bir noktaya gelmiş durumda! PKK bitme noktasına geldi

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, yeniakit.com.tr’ye Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadelede geldiği noktayı değerlendirdi. FETÖ’cülerin PKK ile mücadelede sürekli kaçak davranışları olduğunu ve bu yüzden şehitler verildiğini belirten Pekin, “35 yıllık mücadelenin en önemli bölümü son 4 yılda yapılıyor. Türkiye, PKK ile mücadelede tarihi bir noktaya gelmiştir” dedi.

“35 yıllık mücadelenin en önemli bölümü son 4 yılda yapılıyor”

FETÖ’nün devlet kurumlarında aktif olduğu süreçle bugünü kıyaslayarak Türkiye’nin PKK’yla mücadelede geldiği noktayı analiz eden İsmail Hakkı Pekin, şöyle konuştu:

“PKK terör örgütüyle mücadelenin 1984’te başladığını düşünürsek, 1984’ten bugüne kadar 35 yıllık mücadelenin en önemli bölümü son 4 yılda yapılıyor. Bugün Türkiye’de toplam 700 teröristin kaldığından bahsediyoruz. PKK’yla mücadelede Türkiye tarihi bir noktaya gelmiş durumda. Ülkemiz açısından bu çok önemli bir gelişmedir.”

“PKK ile mücadelede FETÖ’cüler kaçak davrandılar”

FETÖ ile mücadelenin 2015 yılında başladığını hatırlatan İsmail Hakkı Pekin, “PKK ile mücadelede FETÖ’cüler o dönem hep kaçak davrandılar. Kaçak davranışları nedeniyle PKK ile mücadelede zaafiyet oluştu ve çok sayıda şehidimiz oldu. Hendeklerin kazıldığı ve diğer bazı süreçlerde çok kısa zamanda hiçbir zayiat olmadan operasyonlar bitmesi gerekirken çok büyük zaiyatlarımız oldu.” şeklinde konuştu.

“Türkiye, PKK ile mücadelede tarihi bir noktaya geldi”

Kritik adreslerdeki FETÖ’cülerin temizlenmesiyle birlikte PKK ile mücadelede önemli aşamaya gelindiğine vurgu yapan emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra ordu içerisindeki FETÖ’cülerin yavaş yavaş temizlenmesi, kritik yerlerdeki güvenlik güçleri içerisindeki FETÖ’cülerin temizlenmesi, içişleri ve savunma bakanlığındaki kritik yerlere uygun olan önemli isimlerin getirilmesi sonucunda PKK ile mücadelede tarih boyunca hiç olmayacak kadar büyük bir başarı elde edildi.”

“Önümüzdeki günlerde çok daha büyük operasyonlar olacaktır”

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İsmail Hakkı Pekin, “‘Tek terörist kalmayıncaya kadar savunma devam edecek’ diye bir söylem var. Bu söylem gerçekten de oluyor ve gidilen yerlerde de mevziler kazanılıyor. Mesela Hakurk ve Pençe operasyonları bittiği zaman büyük ölçüde o dağların ön tarafında bizim üs bölgelerimiz olacak ve Kandil’den gelen yaklaşma haraketleri önlenmiş olacaktır. Tabi bu kadarla da bitmiyor. Önümüzdeki günlerde çok daha büyük operasyonlar olacaktır.” dedi.

“Terör örgütü PKK tamamen bitecek”

“Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız, yıllardır devam eden PKK terör örgütünün bittiğini görecek mi?” şeklindeki bir soru üzerine ise Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Türkiye’nin kararlı mücadelesi bu konuda başarıya ulaşabileceğimizi gösteriyor. PKK terör örgütü daha da marjinalleşecek ve bittiğini görebileceğiz. Bu durum elbette bölge ülkeleri, Avrupa ve ABD’nin PKK’yı tamamen kazımasına bağlıdır. Türkiye’nin teröristleri silahla önledikten sonra bir de bu sistemi bitirecek başka bir yolun da bulunması lazım. Siyasi olarak da bu işi bitirmek lazım.”