0553 313 94 23

Türkiye tarihi bir noktaya gelmiş durumda! PKK bitme noktasına geldi

Türkiye’nin terörle mücadele bağlamında terörü kaynağında bertaraf etmeye yönelik stratejisinin doğru ve yerinde bir karar olduğuna dikkat çeken Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, yeniakit.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulundu.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:17
Türkiye tarihi bir noktaya gelmiş durumda! PKK bitme noktasına geldi

 Mehmet Özmen  yeniakit.com.tr 

Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, yeniakit.com.tr’ye Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadelede geldiği noktayı değerlendirdi. FETÖ’cülerin PKK ile mücadelede sürekli kaçak davranışları olduğunu ve bu yüzden şehitler verildiğini belirten Pekin, “35 yıllık mücadelenin en önemli bölümü son 4 yılda yapılıyor. Türkiye, PKK ile mücadelede tarihi bir noktaya gelmiştir” dedi.

“35 yıllık mücadelenin en önemli bölümü son 4 yılda yapılıyor”

FETÖ’nün devlet kurumlarında aktif olduğu süreçle bugünü kıyaslayarak Türkiye’nin PKK’yla mücadelede geldiği noktayı analiz eden İsmail Hakkı Pekin, şöyle konuştu:

“PKK terör örgütüyle mücadelenin 1984’te başladığını düşünürsek, 1984’ten bugüne kadar 35 yıllık mücadelenin en önemli bölümü son 4 yılda yapılıyor. Bugün Türkiye’de toplam 700 teröristin kaldığından bahsediyoruz. PKK’yla mücadelede Türkiye tarihi bir noktaya gelmiş durumda. Ülkemiz açısından bu çok önemli bir gelişmedir.”

“PKK ile mücadelede FETÖ’cüler kaçak davrandılar”

FETÖ ile mücadelenin 2015 yılında başladığını hatırlatan İsmail Hakkı Pekin, “PKK ile mücadelede FETÖ’cüler o dönem hep kaçak davrandılar. Kaçak davranışları nedeniyle PKK ile mücadelede zaafiyet oluştu ve çok sayıda şehidimiz oldu. Hendeklerin kazıldığı ve diğer bazı süreçlerde çok kısa zamanda hiçbir zayiat olmadan operasyonlar bitmesi gerekirken çok büyük zaiyatlarımız oldu.” şeklinde konuştu.

“Türkiye, PKK ile mücadelede tarihi bir noktaya geldi”

Kritik adreslerdeki FETÖ’cülerin temizlenmesiyle birlikte PKK ile mücadelede önemli aşamaya gelindiğine vurgu yapan emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra ordu içerisindeki FETÖ’cülerin yavaş yavaş temizlenmesi, kritik yerlerdeki güvenlik güçleri içerisindeki FETÖ’cülerin temizlenmesi, içişleri ve savunma bakanlığındaki kritik yerlere uygun olan önemli isimlerin getirilmesi sonucunda PKK ile mücadelede tarih boyunca hiç olmayacak kadar büyük bir başarı elde edildi.”

“Önümüzdeki günlerde çok daha büyük operasyonlar olacaktır”

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İsmail Hakkı Pekin, “‘Tek terörist kalmayıncaya kadar savunma devam edecek’ diye bir söylem var. Bu söylem gerçekten de oluyor ve gidilen yerlerde de mevziler kazanılıyor. Mesela Hakurk ve Pençe operasyonları bittiği zaman büyük ölçüde o dağların ön tarafında bizim üs bölgelerimiz olacak ve Kandil’den gelen yaklaşma haraketleri önlenmiş olacaktır. Tabi bu kadarla da bitmiyor. Önümüzdeki günlerde çok daha büyük operasyonlar olacaktır.” dedi.

“Terör örgütü PKK tamamen bitecek”

“Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız, yıllardır devam eden PKK terör örgütünün bittiğini görecek mi?” şeklindeki bir soru üzerine ise Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Türkiye’nin kararlı mücadelesi bu konuda başarıya ulaşabileceğimizi gösteriyor. PKK terör örgütü daha da marjinalleşecek ve bittiğini görebileceğiz. Bu durum elbette bölge ülkeleri, Avrupa ve ABD’nin PKK’yı tamamen kazımasına bağlıdır. Türkiye’nin teröristleri silahla önledikten sonra bir de bu sistemi bitirecek başka bir yolun da bulunması lazım. Siyasi olarak da bu işi bitirmek lazım.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:17
  1. Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin
  2. PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor. Akın Öztürk’e 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
    1. Genelkurmay çatı davasında karar..
    2. Koç’un Bizans aşkı
    3. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında..
    4. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski..
    5. BM Komiseri Venezuela'da Maduro ve..
    6. Hulusi Akar'a darbeyi tebliğ eden..
    7. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski..
    8. Acılı ezme tarifi | Yapımı kolay ve..
    9. Darbe bildirisinde imzası olan sözde..
    10. Borsa güne yükselişle başladı
    11. Şehit Zekeriya Zencirli’nin ailesine..
    12. Kısa vadeli dış borç, nisanda 120,6..
    13. Genelkurmay karargahında komutanları..
    14. Hobi olarak başladığı Japon eriğinden..
    15. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski..
    16. Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı
    17. Öğretmenlerin anıları, ilkokul..
    18. Test kağıtlarına sardılar, polisi fark..
    19. Jandarma Genel Komutanlığı önünde..
    20. Zırhlı birliklerden tankların çıkması..
    21. İsmail istedi, Başkan yaptı
    22. Pasinler’de trafik kazası: 2 yaralı
    23. TRT'ye baskın emrini veren eski..
    24. Türkiye tarihi bir noktaya gelmiş..
    25. Kısa vadeli dış borç stoku Nisan’da..
    26. Genelkurmay çatı davasında karar..
    27. Şanlıurfa'da iki aile arasındaki..
    28. Aydın'da aranan kişi ormanda ölü bulundu
    29. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi..
    30. Futbol: Kupa Amerika
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır