Türkiye Suriye’ye yeni operasyon yapacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yeni harekat konusuyla ilgili, "Sabrımız bir yere kadar. Mücadelemiz farklı şekillerde devam edecektir. Gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz kararlıyız." dedi.

Suriye'ye Harekat olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’ye yönelik yaptığı açıklamada, “Suriye'de sadece kuzey değil genelinde bildiğiniz gibi PKK/YPG/PYD buralarda cirit atıyor. Bunların destek veren ülkelerin başında koalisyon güçleri ve Amerika geliyor. Bunların verdiği her türlü destekle birlikte burada terör estiriyorlar. Bunlara karşı mücadelemizi veriyoruz. Rejim bunlardan gücünü alıyor. Bir yere kadar bu sabrımız devam etti. Son olarak da 2 polisimiz şehit oldu. Zaman zaman sivillerden şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı mücadelemiz farklı şekillerde devam edecektir. Gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz kararlıyız” mesajını verdi.