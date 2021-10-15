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Gündem Türkiye Suriye’ye yeni operasyon yapacak mı?
Gündem

Türkiye Suriye’ye yeni operasyon yapacak mı?

Suriye’ye yeni hareket olur mu? Suriye'ye yeni harekat olacak mı? Son günlerde Suriye’den terör örgütü PKK’nin uzantısı PYD’li teröristler tarafından atılan taciz ateşleri sonucu polis ve askerlerimiz şehit düşmekte. Türkiye son günlerde emniyet güçlerimize yönelik kalleş saldırılar sonrası Suriye’deki teröristeler misliyle karşılık vermekte. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki hain saldırılarının bardağı taşıran son damla olduğunu söylemişti. Başkan Erdoğan, Suriye’deki gelişmelere ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki Suriye’ye yeni operasyon var mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-15 15:08:00 - 2021-10-15 15:09:19
Türkiye Suriye’ye yeni operasyon yapacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yeni harekat konusuyla ilgili, "Sabrımız bir yere kadar. Mücadelemiz farklı şekillerde devam edecektir. Gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz kararlıyız." dedi.

Suriye'ye Harekat olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’ye yönelik yaptığı açıklamada, “Suriye'de sadece kuzey değil genelinde bildiğiniz gibi PKK/YPG/PYD buralarda cirit atıyor. Bunların destek veren ülkelerin başında koalisyon güçleri ve Amerika geliyor. Bunların verdiği her türlü destekle birlikte burada terör estiriyorlar. Bunlara karşı mücadelemizi veriyoruz. Rejim bunlardan gücünü alıyor. Bir yere kadar bu sabrımız devam etti. Son olarak da 2 polisimiz şehit oldu. Zaman zaman sivillerden şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı mücadelemiz farklı şekillerde devam edecektir. Gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz kararlıyız” mesajını verdi.

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