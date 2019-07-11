Türkiye Srebrenitsa'yı unutmadı! ‘Haklı davanızda yanınızda durmaya devam edeceğiz’

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Srebrenitsa’da 1995 yılında yaşanan soykırım girişimi Türkiye’de de unutulmadı. Aralarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un ve Binali Yıldırım’ın olduğu twitter kullanıcıları “#srebrenitsa” etiketini kullanarak elim hadiseyi anıyorlar. Soykırım girişiminde en az 8.372 kişinin öldürüldüğü biliniyor.

“Türkiye Bosna halkını desteklemeye devam edecektir”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaşanan hadisenin insanlık suçu olduğunu belirterek, “Uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi şarttır. Türkiye Bosna halkının maruz kaldığı zulümlerin takipçisi olacak ve onları bu haklı davalarında desteklemeye devam edecektir. Katliamın 24. yılında aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Bosnalı kardeşlerimize sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“Unutulan soykırım tekrarlanır”

Binali Yıldırım, Merhum Aliya İzetbegoviç’in “Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı uğratmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır” sözleriyle birlikte “Srebrenitsa Soykırımı’nda katledilen 8 bin 372 Boşnak kardeşimi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı. Altun ve Yıldırım’ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli il ve ilçe belediyeleri ve çok sayıda twitter kullanıcısı da katliamı reddettiklerini belirten tweetler attı.

Sırp vahşilerin başında General Ratko Mladiç vardı

Yugoslavya İç Savaşı’nda Sırp Ordusuna bağlı General Ratko Mladiç komutasındaki askerler 1995 yılında Srebrenitsa’ya girmiş, en az 8 bin 372 Boşnak’ı şehit etmişti. Ordu askerlerinin yanı sıra “Akrepler” olarak bilinen Sırp Özel Birlikleri de soykırım girişimine destek vermişlerdi.