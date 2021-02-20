Türkiye sınırları yeniden çiziyor

Yaklaşık 40 yıldır PKK ile mücadele eden Türkiye, terörle mücadelede bir süredir farklı bir strateji izliyor. Kuzey Irak’ta üst üste yapılan Pençe 1-2-3, Pençe Kaplan, Pençe Kartal 1 ve 2 Harekâtlarıyla örgütün yığınak, barınak, lojistik yollarına darbe vurulurken sınırdan aşama aşama kilometrelerce derinliğine inildi. Sarp kayalıklar, stratejik tepeler, dağ yamaçları, hâkim tepeler TSK’nın kontrolüne geçti. Son harekâtla birlikte bu hâkimiyet daha da arttı. Terör örgütü hareket edemez hâle getirildi. TSK, buralarda terörle mücadelede izlediği ‘yeni konseptle’ son teknoloji ile donatılan askeri üsler kurarak, bölgeye konuşlandı. Bölgede tam kontrol sağlayan TSK, Kuzey Irak’tan 32 kilometre içeri girerek Türkiye-Irak sınırını dağlık alanlardan düz ovaya çevirdi.

Terörden temizlenen yerlere TSK konuşlanıyor

Daha önce terörden temizlenen yerlerden çekilen Mehmetçik, bu defa o bölgelere konuşlanıyor. Böylelikle hem teröristlerin yeniden o bölgelere yerleşmeleri engellenirken hem de sınırın diğer tarafındaki stratejik noktaları ele geçirmiş oluyor. Arazide stratejik üstünlüğün TSK’ya geçtiği yerlerde keşif gözetleme açısından daha iyi görüş imkânı sağlanıyor. Teröristlerin sınır hattından Türkiye içine sızmalarının önüne geçiliyor.

Üsler son teknolojiye sahip milli sistemlerle donatıldı

Stratejik noktalara son teknoloji ile kurulan modüler üsler sayesinde ise keşif, gözetleme faaliyeti yürütülüyor. PKK’nın attığı her adım yakından izleniyor. Herhangi bir durumda anında müdahale ediliyor. Gelişmiş en son silah sistemleri ile donatılan üs bölgeleri; havan atışlarına karşı güçlendirilmiş yapıda taşınabilir hayat üniteleri, balistik koruma sistemleri, alarm, emniyet ve ikaz sistemlerine sahip. Ayrıca SARP uzaktan komutalı silah sistemi, GERGEDAN sabit tesis koruma sistemi, ŞAHİNGÖZ termal kameralar, ACAR kara gözetleme radarı, telsiz ve İHA’lara karşı karıştırma cihazı bulunuyor. Üsler, 360 derece etrafını gören termal kameralar, sismik mayınlar ve gergi sistemi ile kontrol edilen tel çitlerle çevrili. Ayrıca üs bölgelerinin birbirleriyle bağlantısı bulunuyor.

İHA ve SİHA korkusundan başlarını çıkaramıyorlar

Ayrıca son yıllarda yerli ve millî İHA ve SİHA’lar da operasyonlarda önemli bir rol oynuyor. Gözetleme ve keşif faaliyetleriyle TSK’ya büyük kolaylık sağlayan silahlar, nokta operasyonlarıyla PKK’nın elebaşlarını yok etme imkânı sağlıyor. Askerî ve teknolojik alanlardaki gelişmeler sayesinde PKK’ya ağır darbe vuruldu. İHA ve SİHA’lar PKK’nın yurt içi ve sınır ötesindeki eylem kabiliyetini sınırladı.

37 üssümüz var

Mehmetçiğin gerçekleştirdiği Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonlarıyla Irak’ın kuzeyinde birçok noktada terör örgütü PKK’nın gücü kırıldı. Kuzey Irak’a düzenlenen her harekâtın ardından bölgede askerî üsler kuruldu ve her sınır ötesi operasyonda üslerin sayısı artırıldı. Hâlihazırda TSK’nın, Kuzey Irak’ta son teknoloji ile donatılmış 37 üssü bulunuyor.

Sınırdan 32 km derinliğe indik

∂ 2019’da Kararlılık Harekâtı şeklinde Kuzey Irak bölgesine yapılan operasyon sonucunda Türk ordusu, Hakurk’un belli bölgelerine askerî üs kurdu.

∂ Kararlılık Harekâtı’nı, Pençe Operasyonları serisi izledi. Sınır hattında 10-15 km derinliğinde olan bölgelere harekât icra edilerek TSK buralara yerleşti.

∂ Pençe Operasyonu dâhilinde Hakurk-Metina bölgesindeki teröristlere yönelik düzenlenen harekâtlarda PKK’nın ideolojik eğitimlerinin verildiği bir kamp, yerle bir edildi. TSK burada da kontrolü sağladı.

∂ 2019 içinde ayrıca Pençe-2 Harekâtı ile Türkiye sınırından 15-20 km güneyinde Irak tarafına geçildi. Aynı yıl Pençe-3 Harekâtı’nda ise Irak’ın kuzeybatısındaki Sinat-Haftanin bölgesine girildi. Pençe-3 ve Pençe Kaplan ile TSK, sınır hattından yaklaşık 32 kilometre derinliğe ulaştı.

∂ Son yapılan Pençe-Kapan ve Pençe Kartal Operasyonlarında ise Mahmur, Sincar Dağı ve Kandil dağı eteklerindeki teröristler etkisiz hâle getirildi. Gara’nın doğusunda kalan bütün stratejik noktalar PKK terör örgütünün tamamen temizlenerek TSK’nın kontrolüne geçti.

Kaynak: Türkiye gazetesi