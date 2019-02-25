Türkiye sınırında hareketli anlar! ABD konvoyu... Irak yönünden Suriye’nin Kamışlı ilçesine gelen Amerika Birleşik Devletleri'ne ait konvoy, Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD'ye ait üzerleri çadır ve brandalarla örtülü 250 araçtan oluşan konvoy, dün gece Irak yönünden Suriye'ye girdi. Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinde görüntülenen konvoydaki araçların akaryakıt tankerleri, iş makineleri ve damperli kamyonların jeneratör taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.

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