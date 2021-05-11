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Türkiye sınırında askerlik yapıyordu! Yavru Miçotakis terhis oldu
Dünya Türkiye sınırında askerlik yapıyordu! Yavru Miçotakis terhis oldu
Dünya

Türkiye sınırında askerlik yapıyordu! Yavru Miçotakis terhis oldu

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in oğlu Konstandinos Miçotakis, Türkiye sınırında yaptığı zorunlu askerlik görevini bitirerek terhis oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 14:22:00 -
Türkiye sınırında askerlik yapıyordu! Yavru Miçotakis terhis oldu

Yunanistan ile Türkiye sınırındaki Dedeağaç'ta yer alan Topçu Birliği'nde askerliğini yapan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in 23 yaşındaki oğlu Konstantinos Miçotakis'in 8 aylık askerlik dönemini tamamlayarak terhis olduğu belirtildi.

ABD'deki Boston Üniversitesi'ni bitirerek ülkesine döndükten iki ay sonra askerlik görevine başlayan oğul Miçotakis'in, sınır hattındaki birliklerde görevine başlayıp aynı birlikte tamamlandığı ve terhis sırasında ailesinin karşıladığı belirtildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz Ekim ayında Dedeağaç Mitropoliti Anthimos'la gerçekleştirdiği görüşmesinde, oğlunun görevini Meriç'deki sınır birliğinde tamamlayacağını belirtmişti.

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