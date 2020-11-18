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Dünya Türkiye sınıf atladı! Yunan'a pahalıya patladı
Dünya

Türkiye sınıf atladı! Yunan'a pahalıya patladı

Türkiye'ye savunma sanayinde adeta sınıf atlatan SİHA'lar Yunanistan'a pahalıya mal oldu. Yunan medyası Yunanistan'ın Türk SİHA'ları karşısında F-16 havalandırmak zorunda kaldığından bahsederek bunun maliyetinin yüksek olduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 09:42:00 -
Türkiye sınıf atladı! Yunan'a pahalıya patladı

Libya, Suriye ve Karabağ’da büyük başarılara imza atan Türk SİHA’ları ile ilgili Yunan medyasında yayımlanan haberlerde, Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a karşı kullandığı Türk SİHA’larının Karabağ’daki rolünün önemine dikkat çekildi.Ülkede ses getiren haberde, Yunan hükümetinin bu gelişmeyi dikkate alması gerektiği kaydedildi.

Türkiye’nin İHA konusunda kendi teknolojisini oluşturduğu ve kullanımını yaygınlaştırdığı belirtilen haberlerde, Yunanistan’ın ise gelişmeleri sadece izlediği, Türk SİHA’larının Ege’de Yunan Hava Kuvvetleri’ni zorlayacağı yazıldı.

Türkiye’nin Ege’de İHA’ları aktif bir şekilde kullandığını ifade eden Yunan medyası, Yunan Hava Kuvvetleri’nin Türk SİHA’ları karşısında F-16’ları havalandırmak zorunda kaldığına, bunun da pahalıya mal olduğuna dikkati çekti.

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