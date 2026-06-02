Aishe adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler niçin öldü? Kardeşinden korkunç iddia Bakan Ersoy: Bayram'da 1 milyon 514 bin ziyaretçiyle rekor kırdık! Türkiye'nin en büyük düşmanından olay itiraf: 20 yılda yapamadığımızı yaptılar, kuşatılıyoruz Görenleri şaşırtan manzara! Dipsiz Göl’ün rengi değişti Otomotivde yavaşlama derinleşiyor! Mayısta sert daralma! En çok hangi araçlar satıldı? Kar suları eridi! Uğruca Gölü tamamen doldu Ölmeden önce görülen rüyaların sırrı çözüldü! İşte bilim dünyasını şaşkına çeviren detay Aziz Yıldırım’dan yılın transfer bombası! “Arda Güler dönüyor” iddiası ortalığı karıştırdı Süreç bir anda hızlandı! 200 PKK yöneticisi Türkiye’ye mi geliyor? Rus füzeleri başkenti harabeye çevirdi!
Türk inşaat devinden kötü haber: Mahkeme biletini kesti, resmen iflas etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ankara'da 2016 yılından bu yana lüks konut projeleri ve büyük bina inşaatları alanında faaliyet gösteren köklü firmalardan Çakıroğulları İnşaat, içine düştüğü derin mali krizi aşamayarak resmen iflas etti. Şirket ortakları Adil Görkem ve Emre Altıntaş tarafından açılan konkordato davasında ticaret mahkemesi, alacaklılara karşı verilen tüm kesin mühlet kararlarını ve ihtiyati tedbirleri iptal ederek yasal koruma kalkanını kaldırdı. İcra İflas Kanunu uyarınca komiserler kurulunun görevine son verilerek 21 Mayıs 2026 itibarıyla resmiyet kazanan iflas kararı sonrasında, dev firmanın tasfiye işlemlerinin Ankara İflas Dairesi tarafından "Adi Tasfiye" esaslarına göre yürütüleceği açıklandı.

Ticaret mahkemesi, yasal koruma kalkanlarını kaldırarak şirketin resmen iflasına hükmetti. Ankara'da 2016 yılından bu yana lüks konut ve büyük bina inşaatları alanında faaliyet gösteren Çakıroğulları İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, içine düştüğü mali krizi aşamayarak iflas etti.

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 68176 sicil numarasına kayıtlı şirketin uzun süredir devam eden mali mücadelesi yargı kararıyla son buldu. Ankara ilgili ticaret mahkemesinde görülen 2025/1029 Esas sayılı davanın karar duruşmasında, şirket ortakları Adil Görkem ve Emre Altıntaş ile firmanın açtığı konkordato davası karara bağlandı.

Mahkeme, daha önce şirketi alacaklılara karşı korumak amacıyla verilen tüm kesin mühlet kararlarını ve ihtiyati tedbirleri iptal etti.

Şirket üzerindeki yasal koruma kalkanlarının kalkmasıyla birlikte komiserler kurulunun görevine de son verildi. İcra İflas Kanunu'nun (İİK) 292/1-b maddesi uyarınca verilen iflas kararı, 21 Mayıs 2026 günü saat 12.12 itibarıyla resmiyet kazandı.

Şirketin tasfiye işlemlerinin Ankara İflas Dairesi tarafından "Adi Tasfiye" esaslarına göre yürütüleceği açıklandı.

