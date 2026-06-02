Türk inşaat devinden kötü haber: Mahkeme biletini kesti, resmen iflas etti

Ankara'da 2016 yılından bu yana lüks konut projeleri ve büyük bina inşaatları alanında faaliyet gösteren köklü firmalardan Çakıroğulları İnşaat, içine düştüğü derin mali krizi aşamayarak resmen iflas etti. Şirket ortakları Adil Görkem ve Emre Altıntaş tarafından açılan konkordato davasında ticaret mahkemesi, alacaklılara karşı verilen tüm kesin mühlet kararlarını ve ihtiyati tedbirleri iptal ederek yasal koruma kalkanını kaldırdı. İcra İflas Kanunu uyarınca komiserler kurulunun görevine son verilerek 21 Mayıs 2026 itibarıyla resmiyet kazanan iflas kararı sonrasında, dev firmanın tasfiye işlemlerinin Ankara İflas Dairesi tarafından "Adi Tasfiye" esaslarına göre yürütüleceği açıklandı.