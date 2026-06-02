5 kiloluk dev cisim buldu! Futbol topu sandı, gerçeği anlayınca şaşkına döndü
Erzincan’ın Tercan ilçesinde mantar toplamak için araziye çıkan bir vatandaş, merada futbol topuna benzeyen büyük bir cisim fark etti.
Erzincan’ın Tercan ilçesinde merada bulunan futbol topu büyüklüğündeki cisim, görenleri şaşkına çevirdi. Cisme yaklaşarak inceleyen vatandaş, bunun mantar olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.
Yaklaşık 5 kilogram ağırlığında ve 50 santimetre yarıçapında olduğu tespit edilen mantar, inceleme yapılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Bölgede nadir rastlanan büyüklükteki mantar, görenlerin ilgisini çekti.