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Teknoloji Türkiye SİHA pazarının lideri:Söze gerek bırakmayan tablo! Dünyanın en büyük askeri İHA tedarikçisi oldu!
Teknoloji

Türkiye SİHA pazarının lideri:Söze gerek bırakmayan tablo! Dünyanın en büyük askeri İHA tedarikçisi oldu!

Yeniakit Publisher
2024-09-15 22:46:00 - 2024-09-16 13:08:40
Türkiye SİHA pazarının lideri:Söze gerek bırakmayan tablo! Dünyanın en büyük askeri İHA tedarikçisi oldu!

ABD merkezli bir araştırma kuruluşu, askeri İHA'ların küresel pazarına dair çalışma yaptı. Birçok ülkede Türkiye'nin İHA ve SİHA’ları Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta savaşın seyrini etkilediği vurgulanırken yeni yapılan çalışmada yayımladı. Türkiye Çin'i geride bırakarak dünyanın en büyük SİHA tedarikçisi oldu.

merika Birleşik Devletleri merkezli bir araştırma kuruluşunun hazırladığı raporda, "Türkiye, 2021 itibarıyla dünyanın en büyük askeri İHA tedarikçisi oldu" ifadelerine yer verildi.

Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi, askeri insansız hava araçları küresel pazarına dair bir çalışma yayımladı.

Çalışmada, Türkiye, Çin ve İran'ın düşük maliyetli askeri insansız hava araçları geliştirerek pazardaki yükselişine dikkat çekildi.

SATIŞLARININ YÜZDE 65'İ TÜRKİYE'DEN

Rapordaki verilere göre, son 10 yılda küresel çapta askeri İHA satışları hızla arttı. Çin'in pazardaki payı 2014'te zirve yaparken 2021'de Türkiye, Çin'i geride bıraktı.

2022'de altı ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 satın aldı. Silahlı İHA'ların hızlı teslimat süreleri ve başarıları, Türkiye'yi liderliğe taşıdı.

2021'den bu yana Türkiye, küresel pazarda en büyük askeri İHA tedarikçisi... Rapora göre, Türkiye 2018'den bu yana dünya genelindeki silahlı İHA satışlarının da yüzde 65'ini gerçekleştirdi. (TRT)

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