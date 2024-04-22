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Ekonomi Türkiye Sigorta’nın “Sağlık” reklam filmi yayında!
Ekonomi

Türkiye Sigorta’nın “Sağlık” reklam filmi yayında!

Yeniakit Publisher
2024-04-22 17:48:00 -
Türkiye Sigorta’nın "Sağlık" reklam filmi yayında!

Türkiye Sigorta'nın “Sağlık” temalı yeni reklam filmi yayına girdi. “Eğer koskoca bir ülkenin adını taşıyorsan, sorumluluğun büyük. Hele ki mesele sağlıksa…” mesajıyla başlayan reklam filmi ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanması eşliğinde, "Adında Türkiye varsa ve konu sağlık sigortasıysa, milyonlara güvence olacaksın" diyerek, Türkiye Sigorta'nın gücünü vurguluyor.

Yaşamın her alanında ve ülkenin her yerinde sigortalılarının yanında olan Türkiye Sigorta, hayata değer katmaya devam ediyor. Sağlık sigortasının önemini ve kapsamını vurgulayan “Sağlık” temalı yeni reklam filmiyle Türkiye Sigorta, ülkenin doğusundan batısına kadar herkesin sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesine destek olduğuna dikkat çekiyor. 

Reklam filmi; Türkiye Sigorta’nın sağlık sigortaları alanındaki geniş ürün yelpazesini anlatıyor. Her yaş grubu için ihtiyaçları doğrultusunda ve kendi dinamiklerine göre oluşturulan sağlık paketleri ile sigortalılarının yanında olduğunun altını çiziyor. Geniş teminat yapısına da vurgu yapan reklam filmi, yeni bebek sahibi olacak bir çiftin doğum heyecanından başlayarak, yaşamın farklı yaş döngülerine özel sağlık sigortası ürünlerinin anlatılmasıyla devam ediyor. Reklam filminde Şirket ayrıca kalp krizi gibi ani rahatsızlıkların da kapsamları güvencesinde olduğunu belirtiliyor. 

“Yer, mekân ayırt etmeye hakkın yok, memleketin her yanı sana bir… Kimsenin gitmediği yerlere gidip, insanlara senin yanındayım demen gerekir” mesajını veren reklam filminin finalinde ise “Adında Türkiye varsa konu da sağlık sigortasıysa… Öyle yüzlere binlere değil, milyonlara güvence olacaksın. Bütün bu gücü nereden mi buluyorsunuz diyeceksiniz? Türkiye Sigorta. Gücü, adında” sloganıyla Türkiye Sigorta'nın gücü vurgulanıyor. 

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