Türkiye Sigorta’nın “Sağlık” reklam filmi yayında!

Yaşamın her alanında ve ülkenin her yerinde sigortalılarının yanında olan Türkiye Sigorta, hayata değer katmaya devam ediyor. Sağlık sigortasının önemini ve kapsamını vurgulayan “Sağlık” temalı yeni reklam filmiyle Türkiye Sigorta, ülkenin doğusundan batısına kadar herkesin sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesine destek olduğuna dikkat çekiyor.

Reklam filmi; Türkiye Sigorta’nın sağlık sigortaları alanındaki geniş ürün yelpazesini anlatıyor. Her yaş grubu için ihtiyaçları doğrultusunda ve kendi dinamiklerine göre oluşturulan sağlık paketleri ile sigortalılarının yanında olduğunun altını çiziyor. Geniş teminat yapısına da vurgu yapan reklam filmi, yeni bebek sahibi olacak bir çiftin doğum heyecanından başlayarak, yaşamın farklı yaş döngülerine özel sağlık sigortası ürünlerinin anlatılmasıyla devam ediyor. Reklam filminde Şirket ayrıca kalp krizi gibi ani rahatsızlıkların da kapsamları güvencesinde olduğunu belirtiliyor.

“Yer, mekân ayırt etmeye hakkın yok, memleketin her yanı sana bir… Kimsenin gitmediği yerlere gidip, insanlara senin yanındayım demen gerekir” mesajını veren reklam filminin finalinde ise “Adında Türkiye varsa konu da sağlık sigortasıysa… Öyle yüzlere binlere değil, milyonlara güvence olacaksın. Bütün bu gücü nereden mi buluyorsunuz diyeceksiniz? Türkiye Sigorta. Gücü, adında” sloganıyla Türkiye Sigorta'nın gücü vurgulanıyor.