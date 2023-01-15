Türkiye Sigorta, Great Place to Work sertifikası aldı

Sertifikaya lâyık görülmekten duydukları mutluluğu belirten Genel Müdür Atilla Benli, şunları kaydetti:

“Her bir çalışma arkadaşımızın mutluluğu, huzuru, güven duygusu ilk önceliğimiz. İz bırakan bir çalışan deneyimi için eğitim ve gelişimde ‘Neleri farklı yapabiliriz’ konusuna büyük önem veriyoruz. Büyüme, çalışan gelişimi, verimlilik ve kalite stratejik hedeflerimizden. Bu hedefler doğrultusunda Türkiye Sigorta Akademi, Hiring Challenge gibi birçok programı hayata geçirdik. Aldığımız ‘Harika Bir İş Yeri’ sertifikası, çalışan memnuniyeti ve ortak bir kurum kültürü oluşturmak için el birliğiyle ilmek ilmek yürüttüğümüz çalışmaların hepimiz tarafından ne kadar benimsenip sahiplenildiğinin bir göstergesi oldu.

Bu güzel iklimi koruyup daha da geliştirmek adına bize her zaman en doğru rotayı gösteren çalışma arkadaşlarımızı dinlemeye ve hep birlikte daha iyiyi hedeflemeye devam edeceğiz.”