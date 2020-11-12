Türkiye Sigorta ailesi iyilik peşinde koştu

Türkiye Sigorta Genel Müdürlük koşu takımında iyilik için adım atan Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli, “Sosyal sorumluluk bilinci ile çocuklarımızın geleceği için çalışanlarımızla iyiliğin peşinde koştuk. Darüşşafaka ve KAÇUV yararına adımlarımızı attık” dedi. Çalışanlarının motivasyonunu artırıcı, aynı zamanda sosyal tarafı bulunan faaliyetlerle takım ruhu ve enerjisini üst seviyede tutmayı hedeflediklerini belirten Atilla Benli, şunları kaydetti: “Çalışanlarımız arasında birliktelik ruhunu güçlendirmek, ekip içi uyumu daha yüksek seviyeye çıkarmak ve takım çalışmasını daha verimli hale getirmek amacıyla yoğun iş temposunda sosyal aktivitelerde yer almayı önemsiyoruz. İnsan odaklı anlayışımız çerçevesinde bu kapsamdaki projeler çok önemli yer tutuyor. Çalışanlarımız arasındaki iletişimi, takım gücünü pekiştirecek ve sosyal fayda odaklı organizasyonlarda bulunmayı sürdüreceğiz.