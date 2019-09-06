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Türkiye şehitlerini anıyor

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamındaBirinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Ömerve Er Mehmet’iniçin tören düzenlendi.

06 Eylül 2019 Cuma 16:13
Türkiye şehitlerini anıyor

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamındaBirinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Ömerve Er Mehmet’iniçin tören düzenlendi.


Aziz şehitlerimizi yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Ömer (Konya) ve Er Mehmet (Balıkesir)için tören düzenlendi. Öğretmen Albay Erhan Altunok şehitlerin yürek burkan hikayelerini dile getirdi. Törene katılan konuklar duygusal anlar yaşadı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:13
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