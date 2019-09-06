Türkiye şehitlerini anıyor Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamındaBirinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Ömerve Er Mehmet’iniçin tören düzenlendi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamındaBirinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Ömerve Er Mehmet’iniçin tören düzenlendi.

Aziz şehitlerimizi yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Ömer (Konya) ve Er Mehmet (Balıkesir)için tören düzenlendi. Öğretmen Albay Erhan Altunok şehitlerin yürek burkan hikayelerini dile getirdi. Törene katılan konuklar duygusal anlar yaşadı.

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