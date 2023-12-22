Türkiye şehitlerimize ağlarken Cihat Yaycı Paşa'nın uyarısı gündem oldu!
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı.
Türkiye şehitlerine ağlarken, Cihat Yaycı Paşa'nın uyarısı gündem oldu.
Sözcü TV'de konuşan Cihat Yaycı Paşa, İsrail'in, "Farklı ülkelerdeki Hamas yetkililerini öldüreceğiz" tehdidini değerlendirmiş, "İsrail bu açıklamasıyla terör eylemleri yapacağının sinyalini veriyor" uyarısında bulunmuştu.
Suriye sınırımızda İsrail ve ABD'nin desteğiyle PKK/YPG'nin güçlendiğini belirten Cihat Yaycı Paşa, "İç siyaset çukuruna düşmemek lazım. Suriye'deki askeri varlığımız toprak bütünlüğümüz için vazgeçilmez. Tedbirli olmak zorundayız." demişti.