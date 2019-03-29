Türkiye seçime gidiyor! Vatandaşlar kararını verdi

Taha Emre Özdemir ANKARA

Türkiye Pazar günü sandık başına giderek yerel yöneticilerini belirleyecek. Seçimlerde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın adayları ile Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Hür Dava Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi ve Demokratik Sol Parti adayları yarışacak.

Büyükşehirlerde yaşayan seçmenler; büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtarlar ile ihtiyar heyetini seçecekler.

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis ile bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer kentlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanmayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar dahi oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Yaşanan bu heyecan dolu süreçte, yeniakit.com.tr kameraları seçmenlere kararlarını verip vermediklerini sordu. Birçok seçmenin vereceği oy belli olsa da kararsızların sayısının çokluğu dikkat çekti.