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Türkiye seçime gidiyor! Vatandaşlar kararını verdi

Türkiye, 31 Mart Pazar günü sandık başına giderek tercihini yapacak. Akit Soruyor ekibi bugün seçmenlere sayılı saatler kalan yerel seçimleri sordu.

29 Mart 2019 Cuma 23:13

 Taha Emre Özdemir  ANKARA 

Türkiye Pazar günü sandık başına giderek yerel yöneticilerini belirleyecek. Seçimlerde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın adayları ile Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Hür Dava Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi ve Demokratik Sol Parti adayları yarışacak.

Büyükşehirlerde yaşayan seçmenler; büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtarlar ile ihtiyar heyetini seçecekler.

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis ile bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer kentlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanmayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar dahi oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Yaşanan bu heyecan dolu süreçte, yeniakit.com.tr kameraları seçmenlere kararlarını verip vermediklerini sordu. Birçok seçmenin vereceği oy belli olsa da kararsızların sayısının çokluğu dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 23:13
  1. Kilis
  2. Iğdır
  3. Ardahan
  4. Şırnak
  5. Batman
  6. Bayburt
  7. Van
  8. Şanlıurfa
  9. Tunceli
  10. Trabzon
  11. Sivas
  12. Siirt
  13. Rize
  14. Ordu
  15. Muş
  16. Mardin
  17. Kahramanmaraş
  18. Malatya
  19. Kars
  20. Hakkari
  21. Gümüşhane
  22. Giresun
  23. Gaziantep
  24. Erzurum
  25. Erzincan
  26. Elazığ
  27. Diyarbakır
  28. Bitlis
  29. Bingöl
  30. Artvin
  31. Ağrı
  32. Adıyaman
  33. Yüksek Seçim Kurulu
  34. Cumhur İttifakı
  35. Millet İttifakı

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