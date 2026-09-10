Türkiye Satranç Federasyonu'nun yeni başkanı 145 oyun 131'ini alan Enes Efendioğlu oldu

Türkiye Satranç Federasyonu'nun 11. Olağan Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Enes Efendioğlu, kullanılan 145 oyun 131'ini alarak başkan seçildi. Federasyon Başkanı Fethi Apaydın'ın görevden alınmasının ardından düzenlenen genel kurul, 192 delegenin katılımıyla Ankara'da bir otelde yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda önce başkanlık divanı seçildi; ardından yönetim kurulu faaliyet raporları ile denetleme kurulu raporları okundu ve ibra edildi. Tek adayla yapılan seçimde 14 oy geçersiz sayıldı.

Seçimin ardından konuşan Efendioğlu, genel kurula gelen ve katılan bütün delegelere teşekkür etti. "Satrançta önümüzdeki 2 yıl boyunca inşallah güzel bir dönem olacak" diyen yeni başkan, satranç sporuna ülkemizde hem Cumhurbaşkanının hem Gençlik ve Spor Bakanının verdiği desteklerle bu zamana kadar büyük atılımlar yapıldığını ifade etti.

Türkiye'de şu anda 1,8 milyon lisanslı satranç sporcusu bulunduğunu aktaran Efendioğlu, bu geniş tabanı şampiyon sporcular yetiştirecek şekilde özel programlarla zenginleştirmeyi, milli takımlara özel destekler hayata geçirebilmeyi, okullarda ve gençlik merkezlerinde satrancın daha da yaygınlaşması ile profesyonel satranççılar yetişmesi için özel çalışmalar yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Efendioğlu, farklı bir yaklaşımla 2 yıllık eylem planını hazırlayıp genel kurulun başında bütün delegelerin sunumuna sunduklarını belirtti: "Dolayısıyla bugün itibarıyla eylem planımız üzerine doğrudan çalışmaya başlayacağız."

"Milli sporcularımız sadece satrançla ilgilensinler"

Milli sporcuların yaklaşan Özbekistan'daki Satranç Olimpiyatları için hazırlandığını aktaran Efendioğlu, buna yönelik milli takımların belirlendiğini, sporcuların 5 gün içinde seyahat edeceğini ve sürecin federasyon açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Milli takımların eylem planının ana başlıklarından birini oluşturduğunu dile getiren yeni başkan şöyle konuştu: "Biz diyoruz ki; milli sporcularımız sadece satrançla ilgilensinler, sponsorlukla, farklı mali kaygılarla ilgilenmek veya bunları düşünmek zorunda kalmasınlar. Bunun için özel destek paketleri üzerinde çalışıyoruz."

Hayata geçirecekleri destek paketleriyle sporcuların hem eğitim hayatlarının hem mali konularının hem de satrançla ilgili çalışmalarının ve eğitim süreçlerinin desteklenmesini hedeflediklerini belirten Efendioğlu, çalışmalara bu doğrultuda devam edeceklerini kaydetti.