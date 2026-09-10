Maç kadrosuna alınmadı: Galatasaray'dan gitti kabusu yaşadı

Prime Video Sport'ta konuşulanlara göre, Antrenmanda her şey, Vergara’nın yaptığı hatalı bir pasla başladı. Lang bu duruma iyi tepki vermedi ve Allegri’nin hoşuna gitmeyen bazı sözler söyledi, özellikle de üslubu nedeniyle Allegri de bunun üzerine oyuncuyu antrenmandan hemen gönderdi.