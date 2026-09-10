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Spor
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Maç kadrosuna alınmadı: Galatasaray'dan gitti kabusu yaşadı

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Maç kadrosuna alınmadı: Galatasaray'dan gitti kabusu yaşadı

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Napoli'yi 1-0 mağlup ederken Napoli forması giyen Noa Lang maç kadrosuna alınmadı.

#1
Foto - Maç kadrosuna alınmadı: Galatasaray'dan gitti kabusu yaşadı

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında forma giyen Noa Lang, sezonun tamamlanmasının ardından bonservisinin bulunduğu Napoli'ye döndü. Başarılı futbolcunun Napoli'deki geleceği çok da iyi başlamadı.

#2
Foto - Maç kadrosuna alınmadı: Galatasaray'dan gitti kabusu yaşadı

Teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'yi getiren Napoli'de Noa Lang, yeni sezon planlamasında geri planda kalan isimlerden biri oldu. Hollandalı yıldız, teknik heyetin tercihleri arasında kendisine istediği kadar yer bulamadı. Bu duruma sinirlenen Lang, iddialara göre teknik direktör ile sert bir tartışma yaşadı.

#3
Foto - Maç kadrosuna alınmadı: Galatasaray'dan gitti kabusu yaşadı

Napoli'nin Arsenal ile oynadığı karşılaşmada kadroya alınmayan Noa Lang'ın kadro dışı kalmasının sebebi ise belli oldu.

#4
Foto - Maç kadrosuna alınmadı: Galatasaray'dan gitti kabusu yaşadı

Prime Video Sport'ta konuşulanlara göre, Antrenmanda her şey, Vergara’nın yaptığı hatalı bir pasla başladı. Lang bu duruma iyi tepki vermedi ve Allegri’nin hoşuna gitmeyen bazı sözler söyledi, özellikle de üslubu nedeniyle Allegri de bunun üzerine oyuncuyu antrenmandan hemen gönderdi.

#5
Foto - Maç kadrosuna alınmadı: Galatasaray'dan gitti kabusu yaşadı

Ertesi sabah Lang yaşananlar nedeniyle özür diledi ve bir sonraki maçtan itibaren yeniden kadroya alınabilecek.

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