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Ekonomi Türkiye satın altı! Artık bizim
Ekonomi

Türkiye satın altı! Artık bizim

Yeniakit Publisher
2024-07-30 11:56:00 - 2024-07-30 11:59:56
Türkiye satın altı! Artık bizim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin satın aldığı yüzer üretim, depolama ve tahliye (FPSO) platformunun Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, platformun yaklaşık 2 aylık seyir süresinin ardından Türkiye'ye ulaşacağı bilgisini paylaştı.

Platformun yolculuğu hakkında bilgiler aktaran Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yüzer üretim platformumuz Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 aylık seyir süresinin ardından ülkemize ulaşacak. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan bu devasa deniz üssü ile her gün 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz üretimi yapacağız. Yolu açık, pruvası neta olsun."

Paylaşımda, yüzer üretim platformunun Sakarya Gaz Sahası Faz-2 çalışmalarında gaz işleyerek karaya iletileceği, platformun uzunluğunun 298 bin 45 metre, genişliğinin ise 56 metre ve maksimum gaz işletme kapasitesinin de 10,5 milyon metreküp olduğu aktarıldı.


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