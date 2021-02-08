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Ekonomi “Türkiye sanayisine güveniyoruz”
Ekonomi

“Türkiye sanayisine güveniyoruz”

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, Türkiye’nin sanayiine güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 11:32:00 -
“Türkiye sanayisine güveniyoruz”

Önder, “2020’yi 200 milyon dolar ihracatla tamamlamış durumdayız. 2025 hedefimiz de 430 milyon dolar. Bu rakamlar, şu anda Türkiye iklimlendirme sektörünün toplam cirosu kadar. Türkiye’ye itimat ediyoruz. Fabrikamıza devamlı yatırımlar yapıyor, Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine ürün göndermeye devam ediyoruz. Hatta bu sene 15 milyon dolara varacak VRV yatırımımızı da duyurduk. Onun da üretimleri 2022 Ocak ayında başlayacaktır” dedi. Öte yandan iklimlendirme sektörünün ihracatı geçen ay 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 11.1 artarak 401 milyon 180 bin 804 doları buldu. Toplam 158 ülkeye satış yapıldı. İhracatta 51 milyon 309 bin dolarla Almanya başı çekti. Bu ülkeyi 33 milyon 790 bin dolarla Birleşik Krallık, 26 milyon 760 bin dolarla İtalya takip etti.

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