Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Çelebi'den "Dünya Engelliler Günü" açıklaması:

ANKARA (AA) - Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, toplumun bütün katmanlarını kucaklayan, toplumsal yaşama tam, eşit ve etkin katılım sağlanması için gerekli tüm düzenlemeleri yapan ve engellilerle birlikte yaşama kültürüne sahip müreffeh bir Türkiye istediklerini belirtti.

Çelebi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Konfederasyon merkezinde yaptığı açıklamada, bu günü kutlama olarak değil, hak kazanma günü olarak idrak ettiklerini söyledi.

Bu bireylerin haklarının genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Çelebi, engellilerin hakim, savcı, kaymakam, vali, milletvekilleri olması gerektiğini ifade etti.

Engellilerin hayatın her alanında eşit ve onurlu bir yaşam sürdürmesi için mücadele ettiklerini aktaran Çelebi, "Toplumsal yaşam ve refahın yeniden düzenlendiği, değişim ve dönüşüm sürecinin yaşandığı yurdumuzda, engelli bireylere yönelik hak temelli yaklaşım ile yeni bir düzenleme yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde engellilerin çeşitli sorunlar yaşadığına dikkati çeken Çelebi, "Sorunlara daha hızlı müdahale edebilen, sahada insanlara anında elini uzatan, her koşulda engellilerin yaşamını kolaylaştıracak bir engelliler bakanlığının kurulmasının artık bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Genel ve yerel yönetimlerin engelliler konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Çelebi, şunları kaydetti:

"Toplumun bütün katmanlarını kucaklayan, toplumsal yaşama tam, eşit ve etkin katılım sağlanması için gerekli tüm düzenlemeleri yapan ve engellilerle birlikte yaşama kültürüne sahip müreffeh bir Türkiye istiyoruz. Toplumsal yaşama engel teşkil eden sorun ve önyargıların yıkıldığı, adalet ve eşitliğin var olduğu ve engellilik meselesinin çözümlendiği 'Engelsiz Yeni Türkiye Vizyonu' istiyoruz."