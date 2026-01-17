  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Türkiye sağlıkta şaha kalkıyor: 2026'da 6 dev şehir hastanesi daha açılıyor!

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı yatırım programı kapsamında tam 173 milyar liralık dev bütçeyle sağlık sistemine taze kan pompalıyor. Rize’den Şanlıurfa’ya kadar Türkiye’nin dört bir yanında yükselecek 6 yeni şehir hastanesiyle sağlıkta dünya standartları sokağa inecek.

2026 Yılı Yatırım Programı'ndan derlenen verilere göre Sağlık Bakanlığı, devam eden projelere toplam 173 milyar 459 milyon 300 bin lira ödenek tahsis etti.

Vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi ve nitelikli sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen bakanlık, 2026 sonuna kadar 69 tesisi tamamlamayı planlıyor.

İŞTE 2026'DA HİZMETE GİRECEK 6 DEV SAĞLIK ÜSSÜ VE KAPASİTELERİ:

  • Şanlıurfa Şehir Hastanesi: 1700 yatak kapasitesiyle Güneydoğu’nun en büyük sağlık kalesi olacak.

  • Rize Şehir Hastanesi: 1053 yatak kapasitesiyle Doğu Karadeniz'in yeni sağlık üssü unvanını alacak.

  • Sakarya Şehir Hastanesi: 1000 yatak kapasitesiyle Marmara’daki sağlık yükünü sırtlayacak.

  • Ordu Şehir Hastanesi: 900 yatak kapasitesiyle Karadeniz’in stratejik merkezi haline gelecek.

  • Trabzon Şehir Hastanesi: 900 yatak kapasitesiyle bölge halkına hizmet verecek.

  • Bursa Ali Osman Sönmez Şehir Hastanesi: 750 yatak kapasitesiyle Bursa'nın gücüne güç katacak.


YATIRIMIN RÖNTGENİ: 13 BİN YENİ YATAK KAPASİTESİ

İnşaatı süren tüm hastaneler ve ağız diş sağlığı merkezleri bittiğinde sisteme;

  • 13 bin 527 yeni yatak,

  • 718 diş üniti,

  • 3 milyon 679 bin metrekare kapalı alan kazandırılmış olacak.

İLÇELER VE DEPREM BÖLGESİ UNUTULMADI Sadece metropoller değil; Tekirdağ Ergene (50 yatak), Balıkesir Kepsut (50 yatak) ve Bitlis Mutki (25 yatak) gibi ilçeler de modern hastanelerine kavuşacak. Ayrıca deprem bölgesinde yapımı süren 26 tesisten 13'ü de 2026'da kapılarını açacak.

 

 

