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Gündem Türkiye saat 15'e kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın isimden heyecanlandıran paylaşımlar
Gündem

Türkiye saat 15'e kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın isimden heyecanlandıran paylaşımlar

Türkiye'de nefesler tutuldu, tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde için saat 15'e çevrildi. Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulduğu iddia edilirken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Erdoğan paylaşımları heyecanı katladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 12:11:00 -
Türkiye saat 15'e kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın isimden heyecanlandıran paylaşımlar

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılacağı cuma namazı sonrası açıklayacağı müjdeye kilitlendi.

Erdoğan'a en yakın isimler arasında yer alan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımları heyecanı katladı.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın denizde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Altun, "Ne güzel, ne haklı bir tebessüm..." ifadelerini kulllandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki bu paylaşımdan yaklaşık 10 saat sonra yeni bir fotoğraf daha paylaştı.

Fotoğrafta; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaparken elini yumruk yaptığı bir andan kesilmiş kare yer aldı.

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