Türkiye S400’lerle nereleri vurur? S400 sisteminin teknik özellikleri neler?

ABD’nin tüm dayatmalarına rağmen Türkiye’nin kararlı adımları sayesinde artık çok güçlü bir savunma silahına sahip olduk. Türkiye’nin patroit satın almak için ilk önce NATO’nun kapısını çaldı. Ancak tüm girişimler sonrası ABD-NATO Türkiye’ye patroitleri satmadı. Türkiye savunma ihtiyacını karşılamak üzere bu sefer Rusya’nın kapısını çaldı ve Rusya ile S400’ler konusunda el sıkıştı. Bu pazarlık sonrası ABD, Rusya’dan S400’leri alamazsınız küstahlığına kalkıştı ancak Türkiye tüm tehditlere boyun eğmedi ve S400’ler artık Türkiye’de. Peki düşman tehdidine karşı bir savunma silahı olan S400 sisteminin teknik özellikleri neler? Türkiye S400’lerle nereleri vurur?

S400'lerin Konuşlandığı Yerler: Moskova, Suriye, Kaliningrad, Kırım

Kullanılmaya BaşlanmaTarihi: 2007

S400'lerin Menzil: 400 kilometre

S400'lerin Hız: Saniyede 4,8 km

S400'lerin Azami Hedef İrtifası: 30 km

S400'lerin Eşzamanlı Takip: 80 hedef

S400'lerin Hedef Türü: Uçak, seyir füzesi, orta menzilli füzeler, İHA ve diğer havadan izleme sistemleri

S-400'lerdeki mevcut teknolojinin yüzde 70 ile 80'i bir önceki model olan S-300'den alınmış. Alınan özellikler arasında füze depolama sandıkları, fırlatma rampaları ve radarlar bulunuyor.

S-400 sistemi, insanlı veya insansız her türlü hava aracını ve hem balistik füzeleri hem de seyir füzelerini imha etme yeteneğine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre.

S-400 sistemi, insanlı veya insansız her türlü hava aracını ve hem balistik füzeleri hem de seyir füzelerini imha etme yeteneğine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre.

S-400'ler her hedefe iki füze kitleyebiliyor. Eş zamanlı olarak da 80 hedefi vurabiliyor. En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha edebiliyor.

Sistemde yer alan bir füze yaklaşık 1.8 ton. Uzunluk 8 metre ve çapı da 50 santimetre. 145 kiloya kadar da savaş başlığı taşıyabiliyor.

Türkiye S-400’leri ne kadara satın aldı? Türkiye S400'lere ne kadar para ödedi?