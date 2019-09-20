Türkiye S-400'lerin kurulum tarihini açıkladı Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "S-400 füze savunma sistemi aralıkta kurulmuş olacak" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "S-400 füze savunma sistemi aralıkta kurulmuş olacak" açıklamasında bulundu. İsmail Demir'in açıklamasından notlar; Yarışmalarla gençleri destekleyeceğiz. Odaklı eğitimlerle savunma sanayiine yönelik insan gücü ile katkıda bulunmasını bekleyeceğiz. Teknofest gibi faaliyetlerde etkin yer alıp proje yarışmalarının sonuçlarını sergileyeceğiz. İHA'lar deniz, kara araçları ile yarışmaları gerçekleştireceğiz. S-400 füze savunma sistemi aralık ayında kurulmuş olacak. (Patriot alımı) Teklifleri değerlendiririz. Rusya'dan savaş uçaklarımızı görün, inceleyin teklifi var ama sürecin daha başındayız.

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