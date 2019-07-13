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Türkiye S-400’leri ne kadara satın aldı? Türkiye S400'lere ne kadar para ödedi?

Başta ABD olmak üzere AB ülkeleri Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S400’lerin engellenmesi için ellerinden gelen bütün pislikleri yaptı. Öyle ki ABD senatosu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacak demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik.” Dediği S-400 için Türkiye’ye yaptırım kararı bile aldı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde S-400’ler Türkiye’ye getirilmeye başlandı. Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi oldu. Peki Türkiye S-400’leri ne kadara satın aldı? Türkiye S400’lere ne kadar para ödedi?

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:53
Türkiye S-400’leri ne kadara satın aldı? Türkiye S400'lere ne kadar para ödedi?

Başta ABD olmak üzere AB ülkeleri Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S400’lerin engellenmesi için ellerinden gelen bütün pislikleri yaptı. Öyle ki ABD senatosu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacak demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik.” Dediği S-400 için Türkiye’ye yaptırım kararı bile aldı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde S-400’ler Türkiye’ye getirilmeye başlandı. Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi oldu. Peki Türkiye S-400’leri ne kadara satın aldı? Türkiye S400’lere ne kadar para ödedi? 

ABD’nin onca kirli oyunlarına, tehditlerine rağmen Türkiye dediğini yaptı ve Rusya’dan satın alınan S400’lerin teslimatını yapmaya başladı. 

Tüm Türkiye’nin büyük bir merakla beklediği S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi ile alakalı olarak son dakika haberleri gündemde yerini korumaya devam ediyor. 11 Nisan 2017'de Rusya ile imzalanan anlaşma gereği S400'lerin Ankara'ya intikalinin başladı. S400’lerin birinci grup malzemeleri uçaklarla Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptı.

Türkiye S400’lere ne kadar para verdi?

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rostec Genel Direktörü Sergey Çemezov, Türkiye ile imzalanan S-400 sistemi anlaşmasının tutarının 2 milyar dolardan fazla olduğunu söylemişti.

Türkiye S400’lerle nereleri vurur? S400 sisteminin teknik özellikleri neler?

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:53
  1. Ankara
  2. S-400’leri ne kadara satın aldı?
  3. Türkiye S400'lere ne kadar para ödedi?
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  7. s400lerin patriottan farkları neler
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  9. s400ler nereleri vurur
  10. Türkiye S400’lere ne kadar para verdi?

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