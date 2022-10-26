Türkiye Rusya'dan indirim talep edecek! Kabul etmezlerse yandılar... Rus isim bombayı patlattı

“Türkiye doğal gaz pazarında önündeki fırsatları değerlendirmek istiyor. Rusya’nın, Türkiye’nin gaz indirimini geri çevirmesi zor.” Bu yorum Rus enerji uzmanı İgor Uşakov’a ait.



Rusya hükümeti ve Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı bünyesindeki Finans Üniversitesi uzmanı Uşakov, Türkiye’nin ülkede doğal gaz hub’ının inşasına izin vererek ekonomik olarak bonus kazanmak istediğini söyledi.



Vzglyad.ru’ya değerlendirmede bulunan Uşakov, “Bir hub oluşturulması Türkiye için son derece faydalı olmasına rağmen, bunu Moskova'ya ciddi bir taviz olarak sunuyorlar. Önerilen koşulları kabul etmemiz için Erdoğan'ın kişiliği belirleyici rol oynuyor” dedi.



Erdoğan’ın, Rusya için rahat müzakere yürütülebilen ve adımları öngörülebilen bir politikacı olduğunu ifade eden Rus uzman, bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Erdoğan’ın seçim öncesi “ek puan kazanacağı” yorumunu yaptı.



Uşakov, Rusya’nın Türkiye’ye doğal gazda indirim ve ödeme kolaylığı sağlamayı kabul etmemesi halinde, Ankara’nın, AB üyesi olan Macaristan’a yapılan indirimi öne sürerek buna itiraz edebileceğini söyledi.

Turkrus