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Türkiye Rusya ve İran arasında anlaşma sağlandı! Çalışmalara hız verilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Rusya ve İran'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilciliği ile koordineli bir şekilde Suriye'de anayasa komitesinin kurulmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

24 Ekim 2018 Çarşamba 20:02
Türkiye Rusya ve İran arasında anlaşma sağlandı! Çalışmalara hız verilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcılarının, Suriye meselesine ilişkin dün Moskova'daAstana formatında bir toplantı yaptıkları anımsatıldı.

Toplantıda, Suriye'de sahadaki durumun derinlemesine ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda, anayasa komitesinin kurulmasına yönelik çalışmaların başlamasıyla ilgili konular istişare edildi. Türkiye, Rusya ve İran, tüm Suriyelilerin çıkarlarını dikkate alarak, BM Suriye Özel Temsilciliği ile koordineli bir şekilde anayasa komitesinin kurulmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi konusunda anlaşmaya vardı."

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 20:02
  1. Türkiye
  2. Rusya
  3. İran

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