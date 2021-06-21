Türkiye-Rusya uçuşlarını gölgelemek isteyen solak medya iş başında!

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşların 22 Haziran’da yeniden başlayacak olmasıyla solak medya, algı operasyonlarına başladı.

Koronavirüsün birden fazla mutasyona uğramasıyla birlikte tüm dünya üzerinde vaka sayılarında artış yaşandı. Rusya, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkeye seyahat kısıtlaması getirdi.

Türkiye'de vaka sayılarında düşüş

Türkiye’de mutasyonun da etkisiyle 60 binlere kadar ulaşan vaka sayıları, alınan kısıtlama kararları ve aşılamanın hızla yayılmasının ardından 5 binlere kadar düştü. Vaka sayılarında yaşanan düşüşün ardından Rusya, Türkiye’ye uçuşları yeniden başlatacağını açıkladı.

Geçen hafta Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova tarafından yapılan açıklamaya göre, Covid ile mücadele operasyon merkezi, Türkiye'deki vaka sayılarındaki düşüşü ve alınan önlemlerin yeterliliğini tespit ederek, uçuş yasağını kaldırdı.

Solak medya korku pompalıyor

Rusya ile Türkiye arasında 22 Haziran'da uçuşların yeniden başlayacak olmasının ardından solak medya, Rusya'da vaka sayılarının artışına dair haberlere imza atmaya başladı.

Düne kadar, "Rusya, Türkiye'deki korona sayısının yüksekliği sebebi ile turist göndermeme kararı aldı" haberleri yaparak, Türkiye'yi itibarsızlaştırmak isteyen sol kafa; Rusya uçuşları açınca, şimdi de Rusya'dan koronavirüslü turistler geleceği şeklinde imada bulundu.

Türkiye’de turizmi canlandıracak kararın ardından Rusya'da vaka sayılarında artışın olduğuna, hastanelerin dolup taştığına dair korku pompalamaya çalışan T24, haber başlığında şu ifadeleri kullandı: