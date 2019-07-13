Türkiye-Rusya ticaretinde yeni dönem

Türkiye ile Rusya arasındaki demir yolu taşımacılığını geliştirmek için geçtiğimiz aylarda Rusya Demir Yolları Lojistik şirketiyle anlaşma yapan Türk firması Pasifik Eurasia Lojistik, eylülde Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında ilk deneme taşımalarını gerçekleştirmeyi planlıyor.

Pasifik Avrasya Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi İslam Shakhbandarov, Türkiye, Rusya ve Azerbaycan demir yolu kuruluşları arasında Bakü-Tiflis-Kars demir yolu güzergahında iş birliği yapılmasına ilişkin 6 Mayıs’ta mutabakat zaptı imzalandığını söyledi. Söz konusu iş birliğiyle Rusya menşeli yüklerin taşımasının Bakü-Tiflis-Kars hattına dahil edilmesinin amaçlandığını belirten Shakhbandarov, bu kapsamda şirketlerinin de Rusya Demir Yolu Lojistik şirketiyle ortak bir lojistik firması kurmak için anlaşma yaptığını bildirdi.

500 bin tona çıkacak

Shakhbandarov, yapılan anlaşmaların Türkiye ve Rusya arasındaki ticarete katkı sunacağını vurgulayarak, “Türkiye ve Rusya arasında 40 milyon tonun üzerinde bir taşımacılık mevcut. Bunun yüzde 80’i deniz yoluyla, yüzde 20’si de kara yoluyla yapılıyor. İki ülke arasındaki taşımacılıkta demir yolu kullanılmıyor. Rusya Demir Yolları Lojistik şirketiyle yapacağımız iş birliği hem bölge ülkelerinde hem de Türkiye’de özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapacağı ticarete katkı sağlayacak” dedi.

Ticareti artıracak

Demir yolu taşımacılığının gelişmesinin Orta Asya ülkeleriyle ticarete olumlu yansıyacağına işaret eden Shakhbandarov, Rusya’nın yanı sıra Türkiye’nin Gürcistan ile arasındaki demir yolu taşımacılığının da 2 sene içinde 500 bin tona çıkmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Shakhbandarov, şöyle konuştu:

“Şu an Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında taşımacılığın yükü çok az. 1,5 senede 140 bin ton taşınmış. Hedefimiz bunu bir senede 1 milyon tona, orta vadede de 5 milyon tona çıkarmak. Türkiye ve Rusya’nın ticarette koyduğu hedeflere ulaşmanın en hızlı yollarından biri lojistik alternatif ve zincirlerini geliştirmek. Küçük, orta ve büyük işletmelere lojistik konusunda seçenek sunmak, istihdama ve ihracata katkılar sağlar. Hedef Rusya’dan gelen demir yolu yüklerinin Mersin’e varması. Ters istikamette de Türk makine ürünleri Rusya’ya kadar ulaşacak. Eylül ayında ilk deneme taşımasını yapmayı hedefliyoruz.”

Ortak şirket geliyor

Rusya Demir Yolları Lojistik Şirketi Üst Yönetici Yardımcısı Eduard Alyrzaev de yaptıkları anlaşma kapsamında Pasifik Avrasya Lojistik şirketiyle ortak şirket kuracaklarını söyledi. Türkiye ve Rusya arasında demir yolu bağlantısını sağlamayı amaçladıklarını belirten Alyrzaev, “Bu iş birliğinin yeni olanaklar sağlayacağını ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Tahran-Ankara treninden 4 yıl sonra ilk sefer

Türkiye’nin demir yolu ağında önemli bir gelişme daha yaşandı. Türkiye’yi İran’a demir yolu ile bağlayan ve yıllardır kullanımda olmayan Ankara-Tarhan hattı da yeniden devreye girdi. Yetkililerden alınan bilgiye göre güvenlik gerekçesiyle ara verilen Tahran-Ankara yolcu tren seferleri, 4 yılın ardından tekrar başladı. Tahran-Ankara yolcu tren seferleri PKK’lı teröristlerin saldırıları nedeniyle 2015 yılından bu yana yapılamıyordu. TSK tarafından PKK terör örgütüne yapılan başarılı operasyonlar neticesinde bölgenin huzur ortamına kavuşmasıyla tren seferleri yeniden başladı.

Haftaya başlıyor

Tahran’dan önceki akşam hareket eden 5 vagonlu ve 200 kişi kapasiteli yolcu treni deneme seferini başarıyla gerçekleştirerek Van Garı’na geldi. 4 yıl aradan sonra ilk deneme seferini gerçekleştiren yolcu treni, gelecek haftadan itibaren Tahran- Ankara arasında seferlerini sürdürecek. Düzenlenecek olan tren seferleriyle, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.