Türkiye-Rusya ilişkilerinde ne olacak? Türkiye'nin enerji ve ticarette yeni dönemi! Milyonlarca dolarlık yatırım

Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni dönemde hangi konular öne çıkacak? Avrupalı tedarikçi arıyor bu bizim için büyük fırsat..

BBC konuya ilişkin çarpıcı bir haber yaptı: Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi, tahıl koridorunun işletilmesi, Ankara-Şam normalleşme görüşmeleri ve enerji alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ön planda olacak ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıkalma şu şekilde;

Türkiye’nin, bu dönemde, üyesi olduğu NATO ve yakın ortağı Rusya arasında kurduğu denge politikasını sürdürüp sürdüremeyeceği yakından takip edilecek.

Seçimlerin ardından geçen sürede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki kez, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bir kez telefonda görüştüler.

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Her üç görüşmede de öne çıkan unsurlar, Ukrayna merkezli bölgesel gelişmeler ile enerji ve ticaret başta olmak üzere ikili ilişkilerin daha de geliştirilmesi beklentisi oldu.

Dünya'com analistleri çarpıcı ifadeler kullandı: Dünyada 21 fabrikada ambalaj üreten Sarten, Avrupa’da yeni yatırım yapacak. Bulgaristan’a 52 milyon euroluk yatırım gerçekleştiren şirket, Hollanda’ya da 50 milyon euroluk yatırım için düğmeye bastı. Sarten Başkanı Zeki Sarıbekir, “Herkes eline çantasını alıp Avrupa'ya gitsin. Fırsat çok” dedi.

Türkiye’de ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Sarten’in Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, yatırımlarını, gelecek hedeflerini ve planlarını anlattı. Türkiye’de Adana, Balıkesir, Çorlu, Kocaeli, Bursa, Manisa, İstanbul, Tekirdağ, yurt dışında ise Bulgaristan, Rusya, Romanya, Sırbistan ve Hollanda’da olmak üzere toplam 21 fabrikalarının bulunduğunu kaydeden Zeki Sarıbekir, Sarten’in toplam cirosunun 800 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

“Cironun 120 milyon doları yurt dışınan geliriyor”

Hollanda’da yeni yatırım için yer aradıklarını ifade eden Zeki Sarıbekir, “Hollanda’daki fabrikamıza ham maddemiz deniz yoluyla geliyor. Eğer fabrikamıza yakın bir yer bulursak gıda alanına da üretim yapabiliriz. Şu anda sadece aerosol kutusu üretiyoruz.

Çünkü bulunduğumuz bölge ve hitap ettiğimiz pazar ciddi bir potansiyel barındırıyor. Hedefimiz 50 milyon euroluk yatırım yapmak. Bulgaristan’a da geçen yıl 52 milyon euroluk yatırım gerçekleştirdik” dedi. Hollanda’daki fabrikadan Türkiye’nin de kazandığına dikkat çeken Sarıbekir, “Türkiye'den oraya ham madde ihraç ediyoruz. Türkiye de buradan kazanıyor.

Bu fabrikamızda robot teknolojisini kullanıyoruz” diye konuştu. Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın ardından ticarette gerilemelerin yaşandığını dile getiren Zeki Sarıbekir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya’da Nevinnomyssk'teki fabrikamız çalışıyor. Orası şu anda en iyi çalışan fabrikalarımız arasında yer alıyor. Toplam ciromuzun 120 milyon dolarlık kısmı yurt dışındaki üretim merkezlerimizden geliyor. Geri kalan 650 milyon dolarlık kısım ise Türkiye’den geliyor.”

“Türkiye Çin'e göre Avrupa'ya daha yakın”

Son dönemlerde Avrupa’da yaşanan resesyon ve enflasyon ile ilgili konuşan Sarıbekir, şöyle devam etti: “Daha önce ‘Avrupa'daki enflasyon ve resesyon Türkiye'ye yarar’ demiştim. Nasıl yarar diyorlar. Aynı durumu 2010-2011'de de gördük. Enflasyonist dönemlerde herkes bir durur ve maliyetlerini nasıl indireceğine bakar. Burada akla gelen ilk Çin olur.

Ancak Türkiye, Avrupa’ya daha yakın. Yani şu anda ambalaj ve tekstil sektörlerimiz başta olmak üzere ikame ürünü yapan herkesin ellerine çantalarını alıp Avrupa'ya gitmeleri lazım. Çünkü bu dönemde Avrupa'da bütün alımcılar, alternatif tedarikçi arıyor. Şu anda Avrupa'da çok büyük bir fırsat var. Türkiye’de ambalaj sektörünün üretiminin yüzde 70’i Avrupa’ya satılıyor. Ancak Türkiye, Avrupa'nın ambalaj ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabiliyor. Bu da büyük potansiyelin çok güzel bir göstergesi.”

“Dünyada her 10 sprey kutusundan birini üreteceğiz”

Zeki Sarıbekir, “Dünyada ihtiyaç olan bir ürünün toplam kapasite içinde yüzde 10’unu üretiyorsanız büyük ve piyasayı kontrol edebilen bir firma olursunuz” dedi. Sarıbekir, şu anda dünyada 7 milyar adet sprey kutusu kullanıldığını hatırlatarak, “Türkiye olarak 850 milyonunu yani yüzde 12’sini biz üretiyoruz. Sprey kutusu konusunda Çerkezköy'e üç tane daha yeni hat yatırımı yapıyoruz ve müşterilerimiz de hazır.

Dünyanın ihtiyacının yüzde 15'ini bir Türk firması olarak biz karşılamış olacağız. Kavanoz kapağında da benzer bir hedefimiz var. Dünya pazarı 25 milyar adet. Biz şu an 1 milyar 600 milyonunu üretiyoruz. Henüz yüzde 10'a ulaşamadık. Şu anda yüzde 8-9 seviyelerindeyiz. Burada da pazar payımızı yüzde 10’a çıkarmayı planlıyoruz. Hedefimiz dünyaya 2.5 milyar adet kavanoz kapatmağı satmak” dedi.