Türkiye, Rusya ile 7. randevuda
UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Rusya'ya konuk olacak milli takım, rakibine karşı bugüne kadar hiç kazanamadı - Milliler, Rusya ile daha önce oynanan 6 maçın 4'ünü kaybederken, 2 kez berabere kaldı - Türk Milli Takımı, SSCB ile yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3 kez galip geldi
İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında yarın deplasmanda konuk olacağı Rusya ile tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 6 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 6 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise rakibiyle berabere kaldı.
Bu müsabakalarda 2 gol atan milliler, kalesinde 7 gol gördü.
- Son maçta yenildi
İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında 14 Ekim 2018'de Soçi'de karşı karşıya geldi.
Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Soçi'de Rusya'ya galibiyeti getiren goller ise 20. dakikada Roman Neustadter ve 78. dakikada Denis Cheryshev'den geldi.
- İlk maç 1994'te
Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı.
İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı.
22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.
- SSCB döneminde 15 maç
Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.
Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.
- Maçlar
Türkiye ile Rusya arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|20.04.1994
|Bursa
|Özel
|0-1
|22.04.1998
|Moskova
|Özel
|0-1
|31.08.2016
|Antalya
|Özel
|0-0
|05.06.2018
|Moskova
|Özel
|1-1
|07.09.2018
|Trabzon
|UEFA Uluslar Ligi
|1-2
|14.10.2018
|Soçi
|UEFA Uluslar Ligi
|0-2
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.