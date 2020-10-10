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Spor Türkiye, Rusya ile 7. randevuda
Spor

Türkiye, Rusya ile 7. randevuda

UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Rusya'ya konuk olacak milli takım, rakibine karşı bugüne kadar hiç kazanamadı - Milliler, Rusya ile daha önce oynanan 6 maçın 4'ünü kaybederken, 2 kez berabere kaldı - Türk Milli Takımı, SSCB ile yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3 kez galip geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:04:40 -
Türkiye, Rusya ile 7. randevuda

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında yarın deplasmanda konuk olacağı Rusya ile tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 6 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 6 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise rakibiyle berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 2 gol atan milliler, kalesinde 7 gol gördü.


- Son maçta yenildi


İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında 14 Ekim 2018'de Soçi'de karşı karşıya geldi.

Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Soçi'de Rusya'ya galibiyeti getiren goller ise 20. dakikada Roman Neustadter ve 78. dakikada Denis Cheryshev'den geldi.


- İlk maç 1994'te


Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı.

İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı.

22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.


- SSCB döneminde 15 maç


Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.

Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.


- Maçlar


Türkiye ile Rusya arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Tarih Yer Organizasyon Sonuç
20.04.1994Bursa Özel 0-1
22.04.1998Moskova Özel 0-1
31.08.2016Antalya Özel 0-0
05.06.2018Moskova Özel 1-1
07.09.2018 Trabzon UEFA Uluslar Ligi 1-2
14.10.2018 Soçi UEFA Uluslar Ligi 0-2

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

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