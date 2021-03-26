Koronavirüs salgınının sona ermesi, eski günlere dönülmesi için nüfusun büyük bölümünün aşı olması gerekiyor. Bu sebeple vatandaşlar Türkiye’ye gelen aşıları yakından takip ediyor. Ülkemizde CoronaVac aşısı uygulanıyor. Önümüzdeki günlerde Alman aşısı da uygulanmaya başlanacak. Peki, Türkiye Rus aşısı alacak mı?

Türkiye, Rus aşısı alacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında önemli değerlendirmelerde bulundu. Rus aşısı hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Yaz mevsimine de huzurlu bir şekilde girmiş olalım. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da yine aynı şekilde aşı gelme itibarıyla bu bizi rahatlatacak” diye konuştu.