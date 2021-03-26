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Sağlık Türkiye, Rus aşısı alacak mı?
Sağlık

Türkiye, Rus aşısı alacak mı?

Rus aşısı ne zaman Türkiye’ye gelir? Koronavirüs salgınında aşılar son derece önemli. Bu sebeple milyonlarca kişi aşı tedariki konusundaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Birçok kişi Türkiye’de Rus aşısının kullanılıp kullanılmayacağını merak ediyor. Peki, Rus aşısı gelecek mi? Rus aşısı ne zaman gelir?

Yeniakit Publisher
2021-03-26 14:57:00 -
Türkiye, Rus aşısı alacak mı?

Koronavirüs salgınının sona ermesi, eski günlere dönülmesi için nüfusun büyük bölümünün aşı olması gerekiyor. Bu sebeple vatandaşlar Türkiye’ye gelen aşıları yakından takip ediyor. Ülkemizde CoronaVac aşısı uygulanıyor. Önümüzdeki günlerde Alman aşısı da uygulanmaya başlanacak. Peki, Türkiye Rus aşısı alacak mı?

Türkiye, Rus aşısı alacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında önemli değerlendirmelerde bulundu. Rus aşısı hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Yaz mevsimine de huzurlu bir şekilde girmiş olalım. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da yine aynı şekilde aşı gelme itibarıyla bu bizi rahatlatacak” diye konuştu.

Türkiye’de herkes ne zamana kadar aşılanmış olacak? Türkiye’de korona aşıları ne zaman tamamlanacak?
Türkiye’de herkes ne zamana kadar aşılanmış olacak? Türkiye’de korona aşıları ne zaman tamamlanacak?

Sağlık

Türkiye’de herkes ne zamana kadar aşılanmış olacak? Türkiye’de korona aşıları ne zaman tamamlanacak?

 

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